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Leandro Paredes y su inesperada revelación sobre el futuro de Messi en la Selección argentina: “Él había tomado una decisión”

El capitán de Boca habló a corazón abierto de su futuro en la Albiceleste. Además, mencionó un dato que dio que hablar sobre el mejor jugador de la historia.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Leandro Paredes y Lionel Messi en el Mundial 2026.
Leandro Paredes y Lionel Messi en el Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Luego del triunfo de Boca ante O’ Higgins por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes reveló un inesperado detalle sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección argentina.

Duele, porque creo que lo dijimos durante todo el Mundial también, que no queríamos que llegue el último partido, no queríamos que llegue”, inició el volante xeneize.

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Leandro Paredes y Lionel Messi en el Mundial 2026.
Leandro Paredes y Lionel Messi en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

El líder del conjunto de Arruabarrena reconoció que el propio capitán argentino había tomado una decisión respecto a su continuidad: “Creo que él había tomado una decisión, que era también su último partido en la Selección. Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando”.

Su futuro en la Albiceleste

Leandro Paredes dejó en suspenso su continuidad con la selección, al reconocer que necesita tiempo para decidir si seguirá representando a la Albiceleste tras la derrota en la final del Mundial, al tiempo que reconoció que “España fue superior” y “justo ganador del torneo”.

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Leandro Paredes y Lionel Messi en el Mundial 2026.
Leandro Paredes y Lionel Messi en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

“No sé si estoy para seguir. Es un proceso que hay que digerirlo y pensarlo”, afirmó el futbolista. “Va a ser un proceso largo de superar lo que vivimos. Si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos cerca otra vez”, sostuvo.

“Creo que hicimos un Mundial en el que la gente se vio reflejada en nosotros y eso es muy gratificante. Por ese lado, estoy feliz”, completó.

Lionel MessiSelección ArgentinaLeandro Paredes
Matias Greisert
Matias Greisert

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