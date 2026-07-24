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Una reconocida fábrica de alfajores busca evitar la quiebra: la estrategia para saldar una deuda millonaria sin perder su producción

La empresa inició un “proceso de reestructuración” para hacerle frente a la deuda y mantener el funcionamiento de la planta.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Empresa de alfajores está por cerrar
Empresa de alfajores está por cerrar Foto: Instagram/fiestaregionaldelalfajor
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La histórica marca de alfajores Alfa Pampa enfrenta una compleja situación económica, que puso en duda la continuidad de sus trabajadores y de toda su producción. Tras años de crecimiento y expansión en el mercado, la empresa está al borde de la quiebra y busca reordenar sus finanzas para sostener el trabajo.

El escenario llevó a sus directivos a presentar un plan de salvataje que contempla la reestructuración de pasivos y un acuerdo con los acreedores. El objetivo es recuperar la estabilidad financiera sin interrumpir la elaboración de sus productos ni afectar a los trabajadores.

Alfajores Alfa Foto: Instagram

Mientras avanza el proceso judicial, el dueño de la reconocida compañía de alfajores aseguró que la prioridad es mantener la actividad de la fábrica y alcanzar una solución que permita garantizar la continuidad de la marca en el mercado.

De la expansión a la crisis: cómo llegó la marca Alfa Pampa a una situación financiera límite

Alfa Pampa logró posicionarse como una de las marcas de alfajores con mayor crecimiento en los últimos años gracias a una estrategia de expansión comercial y al aumento de su presencia en distintos puntos de venta del país. Sin embargo, ese crecimiento coincidió con un contexto económico cada vez más complejo.

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El incremento de los costos de producción, la inflación, la caída del consumo y las dificultades para sostener el ritmo de inversión comenzaron a impactar en las finanzas de la empresa. Como consecuencia, la compañía acumuló una deuda millonaria que terminó comprometiendo su funcionamiento y derivó en la necesidad de buscar una salida judicial para reorganizar sus obligaciones.

Fábrica de alfajores Foto: Prensa.

El plan de salvataje: los pilares de la estrategia para evitar el cierre definitivo

La estrategia diseñada por la empresa busca garantizar la continuidad operativa mientras avanza la negociación con los acreedores. El objetivo principal es mantener la producción activa para generar ingresos que permitan afrontar los compromisos financieros de manera gradual.

Este plan diagramado por la empresa contempla la reorganización de la estructura económica, la continuidad de la actividad industrial y la preservación de la marca. Además, sostienen que frenar la producción agravaría aún más la situación, por lo que consideran fundamental seguir fabricando y comercializando sus productos durante todo el proceso.

Alfajor de chocolate. Foto: Freepik.
Alfajor de chocolate. Foto: Freepik.

Qué dijo el dueño de Alfa Pampa sobre el futuro de la fábrica y sus trabajadores

El propietario de Alfa Pampa transmitió un mensaje de tranquilidad respecto del futuro de la empresa y aseguró que la intención es evitar el cierre de la fábrica. Según explicó, la prioridad es sostener las fuentes de trabajo y cumplir con los compromisos asumidos mediante un proceso ordenado de reestructuración.

En este mismo sentido, remarcó que la compañía cuenta con capacidad productiva y demanda para continuar operando, por lo que confía en que, con el acompañamiento del proceso judicial y el acuerdo con los acreedores, la marca podrá superar la crisis y recuperar su estabilidad.

Deudas y reestructuración: las medidas financieras para frenar el proceso de quiebra

Como parte del plan de saneamiento, Alfa Pampa inició una reestructuración de sus pasivos con el objetivo de renegociar las obligaciones pendientes y establecer nuevas condiciones de pago acordes con la realidad económica de la empresa.

La intención es ordenar las cuentas sin detener la producción, evitando que la crisis financiera derive en una quiebra definitiva. Para ello, la compañía buscará alcanzar acuerdos con los distintos acreedores y reorganizar su flujo de fondos para garantizar la continuidad de las operaciones.

La empresa de alfajores quiere continuar con la producción Foto: guolis.com.ar

El rol del concurso de acreedores: plazos y pasos legales para reflotar la empresa

El concurso preventivo de acreedores es una herramienta legal que permite a las empresas con dificultades económicas renegociar sus deudas antes de llegar a la quiebra. Durante este proceso, la Justicia supervisa las negociaciones entre la firma y sus acreedores para intentar alcanzar un acuerdo que haga viable la continuidad del negocio.

En el caso de Alfa Pampa, este mecanismo representa una oportunidad para ordenar sus finanzas y diseñar un esquema de pagos sostenible. Si logra obtener la conformidad de las mayorías exigidas por la ley y la homologación judicial, la empresa podrá avanzar con su recuperación, mantener la producción y preservar los puestos de trabajo mientras deja atrás uno de los momentos más difíciles de su historia.

AlfajorEmpresa
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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