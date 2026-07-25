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Malvinas y el patrullero británico HMS Medway: cómo Chile se convirtió en una pieza clave de la logística militar del Reino Unido en el Atlántico Sur

La escala del patrullero HMS Medway en Punta Arenas reavivó la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. Más allá de la controversia diplomática, el episodio dejó en evidencia la infraestructura logística regional que permite mantener el despliegue militar británico en el Atlántico Sur.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El patrullero británico HMS Medway.
El patrullero británico HMS Medway. Foto: X/@U24noticias
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La reciente escala del patrullero HMS Medway en el puerto chileno de Punta Arenas abrió un nuevo capítulo en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. Mientras Buenos Aires denunció que el buque realizó movimientos sin la notificación prevista en los acuerdos bilaterales, Londres defendió la operación como una escala logística rutinaria.

Sin embargo, el episodio puso de relieve un aspecto menos visible: la red de puertos, empresas, aeropuertos y servicios que permite sostener la presencia militar británica a más de 12.000 kilómetros del territorio continental del Reino Unido.

El HMS Medway y su rol en las Islas Malvinas

El HMS Medway llegó al muelle Arturo Prat de Punta Arenas para realizar tareas de reabastecimiento antes de continuar su misión en el Atlántico Sur. Desde enero de 2026 reemplazó al HMS Forth como patrullero permanente de las Islas Malvinas y tiene su base habitual en East Cove, cerca del complejo militar de Monte Agradable (Mount Pleasant).

El patrullero británico HMS Medway. Foto: X/@Zonamilitar1

La Armada británica le asigna funciones de vigilancia marítima, control pesquero, patrullaje y apoyo a otras unidades desplegadas en la región. Su área de operaciones también incluye las Georgias del Sur y otros sectores del Atlántico Sur.

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Poco antes de arribar a Chile, el buque había completado una misión de más de 5.000 millas náuticas transportando personal médico y suministros hacia la remota isla de Tristán de Acuña.

Argentina protestó por el tránsito del buque

La Cancillería argentina presentó una protesta formal ante el Reino Unido al considerar que el HMS Medway transitó por aguas bajo jurisdicción nacional sin realizar la notificación prevista en los mecanismos de confianza mutua establecidos tras la normalización de las relaciones diplomáticas.

Para Buenos Aires, el episodio representa una nueva decisión unilateral británica en un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de disputa internacional. Además, recordó la vigencia de la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, que insta a ambas partes a evitar modificaciones unilaterales mientras no exista una solución definitiva al conflicto.

Desde Londres rechazaron esa interpretación y sostuvieron que el patrullero actuó conforme al derecho internacional, señalando que la escala en Punta Arenas estuvo vinculada al apoyo logístico de operaciones del British Antarctic Survey.

Punta Arenas, una pieza clave de la logística británica

La elección de Punta Arenas responde a razones estratégicas. La ciudad chilena constituye uno de los principales centros logísticos para las operaciones antárticas y dispone de infraestructura portuaria, aeroportuaria y técnica capaz de asistir buques de gran porte.

Además de ofrecer combustible, mantenimiento, provisiones y servicios marítimos, Punta Arenas integra la red de vuelos utilizada por el British Antarctic Survey para conectar la base Rothera con las Islas Malvinas durante el verano austral.

La ciudad también alberga infraestructura de comunicaciones que facilita el enlace satelital con instalaciones científicas británicas en la Antártida, convirtiéndose en un nodo logístico de relevancia para las operaciones en el extremo sur.

Una red regional que reduce el aislamiento de las Malvinas

Aunque el Reino Unido dispone de una importante infraestructura militar dentro de las Islas Malvinas -con puerto militar, base aérea, radares, depósitos y capacidad de mantenimiento naval-, el sostenimiento de un despliegue permanente requiere apoyo externo.

Las escalas en puertos regionales permiten reabastecer combustible, incorporar repuestos, realizar mantenimiento y extender la autonomía de los buques sin necesidad de regresar al Reino Unido.

Chile es un aliado clave del Reino Unido para las Malvinas. Foto: Unsplash.

El caso del HMS Medway demuestra que la presencia británica en el Atlántico Sur no depende únicamente de las instalaciones militares ubicadas en las islas, sino también de una red logística integrada por puertos continentales, empresas privadas, rutas marítimas y conexiones aéreas.

Para Argentina, este escenario representa un desafío adicional. Más allá de las protestas diplomáticas por los movimientos militares británicos, el funcionamiento de esta infraestructura regional adquiere una importancia creciente en el debate sobre el futuro estratégico de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.

Islas MalvinasReino UnidoBuque
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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