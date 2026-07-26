Mayra Mendoza defendió a Lula da Silva y repudió las críticas de Milei: “Merece respeto como representante del pueblo de Brasil”

La jefa comunal criticó a quienes dieron el visto bueno para el tratamiento de la Reforma Laboral en Diputados. Foto: Noticias Argentinas

La diputada provincial, Mayra Mendoza, repudió los dichos de Javier Milei sobre Lula da Silva, a quien describió como “mejor presidente de la historia” de Brasil.

“Trabajador metalúrgico, líder sindical, valiente contra la dictadura, mejor presidente de la historia de su país, se sobrepuso a tres derrotas electorales hasta llegar al gobierno, víctima del lawfare, amigo de Argentina, compañero de Néstor y Cristina”, señaló Mendoza en sus redes sociales.

Y sumó: “Como a ella, lo secuestraron, pero salió libre y volvió a ser presidente. Tantas cosas que hacen a Lula inalcanzable para un carente de alma como Milei”.

“Las redes del mal que se tejen entre dirigentes entreguistas, jueces corruptos, periodistas miserables y el poder en general no van a poder con las redes de dignidad que tendemos los militantes de las mejores causas en nuestra patria grande a uno y otro lado de fronteras que son solamente formales”, agregó Mayra Mendoza en su mensaje.

Y cerró: “Es obvio que las agresiones de Milei no van a afectarlo, pero merece respeto como representante del pueblo de Brasil. Siempre juntos”.

Qué dijo Javier Milei sobre Lula da Silva

En su discurso, el jefe de Estado argentino calificó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”, le recriminó no haber podido visitar a Jair Bolsonaro y criticó al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexander de Moraes, a quien definió como “basura calva”.

Milei contrapuso la situación actual con los permisos otorgados en el pasado a dirigentes de izquierda internacional durante el encarcelamiento del propio Lula.

“No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos, el nefasto expresidente argentino, Alberto Fernández”, remarcó el mandatario argentino ante los presentes.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Según indicaron desde Brasilia, estas declaraciones cruzaron una línea roja que marcaba el gobierno de Lula respecto a las agresiones directas contra el presidente o las instituciones brasileñas.

Durante el último tiempo, el país vecino había seguido el viaje de Bolsonaro a Buenos Aires y las respuestas de Milei, que pese a confrontar con su par brasileño, se mantenían dentro de un margen “moderado”.