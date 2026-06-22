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Nuevo cambio en el Gobierno de Javier Milei: Javier Lanari deja la Secretaría de Comunicación y Prensa

Lo anunció el jefe de Gabinete Manuel Adorni. El nombre de su sucesor, que responderá al flamante vocero Adrián Ravier, se comunicará en los próximos días.

Juliana Argañaraz
Por Juliana Argañaraz
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Manuel Adorni
Manuel Adorni Foto: NA
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció hoy que Javier Lanari dejará de ser el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación.

“Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos”, escribió Adorni en sus redes sociales.

En la misma línea, el jefe de Gabinete confirmó que prontamente informarán el nombre del sucesor de Lanari, quien trabajará a la par del flamante vocero, Adrián Ravier.

Lanari se incorporó a la gestión de La Libertad Avanza (LLA) en diciembre de 2023 y su primer rol formal fue como subsecretario de Prensa y mano derecha del por entonces vocero presidencial Adorni.

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También coordinaba la Sala de Periodistas de la Casa Rosada y era el canal directo de diálogo con los trabajadores de prensa. Asimismo, asumió la titularidad de la Secretaría cuando el vocero fue promovido a jefe de Gabinete.

Paralelamente, participó en la Coordinación de Medios Públicos y tuvo bajo su órbita la reestructuración y el control de contenidos de Radio y Televisión Argentina (RTA), canales públicos y plataformas oficiales, además de ser uno de los defensores de la gestión libertaria en redes sociales, con replicas la línea discursiva del presidente Javier Milei.

Su relación con el mandatario es de mucho tiempo y confianza mutua, ya que existió un vínculo previo a la política: se conocieron hace más de ocho años en el sector privado e, incluso, Lanari lo entrevistó frecuentemente en sus programas matutinos de Radio Belgrano, además de protagonizar debates en Crónica TV.

En simultáneo, construyó una fuerte relación con su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, a quien acompañó durante las recorridas por los canales de televisión antes de que Milei fuera presidente de la Nación.

Durante este tiempo en el Gobierno, Lanari fue calificado como un “intérprete” del pensamiento del Presidente y fue una de las personalidades más mencionadas y respaldadas, tanto públicamente como en redes sociales, por el propio Milei.

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Juliana Argañaraz
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