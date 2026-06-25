De aviones a perros guía: el detalle del equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela tras los terremotos

La Armada Argentina enviará ayuda a Venezuela. Foto: X @MinDefensa_Ar

El Gobierno argentino informó este jueves que enviará a Venezuela rescatistas, médicos, personal militar de apoyo, aviones y varios elementos ante la catástrofe por los dos terremotos que sacudieron este miércoles al país caribeño.

Según informó el vocero presidencial, Adrián Ravier, Argentina colaborará con el envío de asistencia humanitaria al país que “atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente”, en referencia a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 180 muertos y miles de heridos y desaparecidos.

El portavoz señaló que “las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz”.

“En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”, añadió.

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Presti, informó que “ante la tragedia que atraviesa el pueblo venezolano” la cartera que conduce “mantiene alistados medios y personal de las Fuerzas Armadas para brindar asistencia humanitaria”.

A través de la red social X, Presti dijo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina se encuentran “a disposición con capacidades de búsqueda y rescate, perros, potabilización de agua, apoyo médico y medios aéreos para eventuales traslados”.

El equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela

Ravier indicó que Argentina “pone a disposición de Venezuela” los siguientes instrumentos:

Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos.

Ambulancia, enfermeros y auxiliares.

1 avión Embraer de 40 plazas.

1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina.

1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.

2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.

Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios.

Apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

134 carpas y 48 kits de cocina.

Colchones, camillas y aires acondicionados.

Médicos de urgencias con equipamiento completo y medicamentos.

Ambulancia, enfermeros y asistentes auxiliares.

Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que, “ante la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela, nuestras Fuerzas Armadas se preparan para participar de las acciones de búsqueda y rescate y brindar asistencia humanitaria”

En esa línea la Armada Argentina “tiene previsto desplegar desde mañana” viernes 26 de junio:

Personal especializado.

Binomios perro-guía.

Una brigada para colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas.

“Con capacidad para operar a gran distancia y actuar en escenarios complejos, nuestros hombres, mujeres y perros de guerra se alistan para acompañar al pueblo venezolano”, señaló la cartera.