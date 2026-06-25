Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

De aviones a perros guía: el detalle del equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela tras los terremotos

El vocero Adrián Ravier indicó que el Gobierno colaborará con el envío de asistencia humanitaria al país que “atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente”, en referencia a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 180 muertos y miles de heridos y desaparecidos.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Armada Argentina enviará ayuda a Venezuela.
La Armada Argentina enviará ayuda a Venezuela. Foto: X @MinDefensa_Ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno argentino informó este jueves que enviará a Venezuela rescatistas, médicos, personal militar de apoyo, aviones y varios elementos ante la catástrofe por los dos terremotos que sacudieron este miércoles al país caribeño.

Según informó el vocero presidencial, Adrián Ravier, Argentina colaborará con el envío de asistencia humanitaria al país que “atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente”, en referencia a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 180 muertos y miles de heridos y desaparecidos.

El portavoz señaló que “las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz”.

“En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”, añadió.

Contenido Recomendado

MINUTO A MINUTO | “Profunda solidaridad”:el Gobierno anunció que Argentina enviará médicos, aviones y ayuda humanitaria a Venezuela

MINUTO A MINUTO | “Profunda solidaridad”: el Gobierno anunció que Argentina enviará médicos, aviones y ayuda humanitaria a Venezuela

En primera persona:el video de un hombre escapando de un edificio destruido por los terremotos en Venezuela

En primera persona: el video de un hombre escapando de un edificio destruido por los terremotos en Venezuela

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Presti, informó que “ante la tragedia que atraviesa el pueblo venezolano” la cartera que conduce “mantiene alistados medios y personal de las Fuerzas Armadas para brindar asistencia humanitaria”.

A través de la red social X, Presti dijo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina se encuentran “a disposición con capacidades de búsqueda y rescate, perros, potabilización de agua, apoyo médico y medios aéreos para eventuales traslados”.

El equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela

Ravier indicó que Argentina “pone a disposición de Venezuela” los siguientes instrumentos:

  • Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos.
  • Ambulancia, enfermeros y auxiliares.
  • 1 avión Embraer de 40 plazas.
  • 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina.
  • 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.
  • 2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.
  • Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.
  • Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios.
  • Apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.
  • 134 carpas y 48 kits de cocina.
  • Colchones, camillas y aires acondicionados.
  • Médicos de urgencias con equipamiento completo y medicamentos.
  • Ambulancia, enfermeros y asistentes auxiliares.

Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que, “ante la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela, nuestras Fuerzas Armadas se preparan para participar de las acciones de búsqueda y rescate y brindar asistencia humanitaria”

En esa línea la Armada Argentina “tiene previsto desplegar desde mañana” viernes 26 de junio:

  • Personal especializado.
  • Binomios perro-guía.
  • Una brigada para colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas.

“Con capacidad para operar a gran distancia y actuar en escenarios complejos, nuestros hombres, mujeres y perros de guerra se alistan para acompañar al pueblo venezolano”, señaló la cartera.

VenezuelaTerremotoArmada ArgentinaGobierno
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Giro clave en la ONU por Malvinas:exigieron al Reino Unido abrir el diálogo por las islas

    Giro clave en la ONU por Malvinas: exigieron al Reino Unido abrir el diálogo por las islas

  2. La UBA llega a Ezeiza:abrirá una sede del CBC desde 2027

    La UBA llega a Ezeiza: abrirá una sede del CBC desde 2027

  3. La Justicia ordenó al PAMI regularizar el pago de prestaciones a personas con discapacidad, pero el organismo dijo que ya abonó

    La Justicia ordenó al PAMI regularizar el pago de prestaciones a personas con discapacidad, pero el organismo dijo que ya abonó

  4. Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a Patricia Bullrich en redes sociales

    Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a Patricia Bullrich en redes sociales

  5. La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga a aplicar la ley de financiamiento universitario

    La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga a aplicar la ley de financiamiento universitario
Lo último
También podría interesarte
Política

La UBA llega a Ezeiza:abrirá una sede del CBC desde 2027

La UBA llega a Ezeiza: abrirá una sede del CBC desde 2027

Giro clave en la ONU por Malvinas:exigieron al Reino Unido abrir el diálogo por las islas

Confirmado:cuándo será la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga a aplicar la ley de financiamiento universitario

Economía

La Administración de Parques Nacionales abrió la oferta de retiros voluntarios para trabajadores con más de 2 años de antigüedad

La Administración de Parques Nacionales abrió la oferta de retiros voluntarios para trabajadores con más de 2 años de antigüedad

Fuerte respaldo del FMI al Gobierno:destacó la baja del riesgo país y el aval para que Argentina vuelva a los mercados internacionales

ANSES aumenta AUH, SUAF y jubilaciones en julio 2026:cuánto cobrarán con el ajuste del 2,15%

Confirman aumento a empleadas domésticas en julio 2026:cuánto se cobra por hora y cómo quedan las nuevas escalas

Internacionales

MINUTO A MINUTO | “Profunda solidaridad”:el Gobierno anunció que Argentina enviará médicos, aviones y ayuda humanitaria a Venezuela

MINUTO A MINUTO | “Profunda solidaridad”: el Gobierno anunció que Argentina enviará médicos, aviones y ayuda humanitaria a Venezuela

En primera persona:el video de un hombre escapando de un edificio destruido por los terremotos en Venezuela

El Congreso de España votó a favor de pedir la renuncia de Pedro Sánchez o que se someta a una moción de censura

Las fotos más impactantes de los terremotos en Venezuela:destrozos, daños y miles de heridos