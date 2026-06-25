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Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a Patricia Bullrich en redes sociales

El hombre oriundo de Jujuy fue detenido por amenazar de muerte en redes sociales a Patricia Bullrich, senadora oficialista y miembro de la mesa política del Gobierno.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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La PFA se llevó detenido al acusado de amenazar a Patricia Bullrich en redes sociales.
La PFA se llevó detenido al acusado de amenazar a Patricia Bullrich en redes sociales. Foto: Captura de pantalla.
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Un hombre fue detenido por la Policía Federal Argentina tras haber sido acusado de haber amenazado de muerte a Patricia Bullrich en redes sociales. En un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, se llevó a cabo la detención al agresor en el marco del delito de “Amenazas”.

“Vieja hija de puta, renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar, conchuda de mierda (sic)”, decía el violento mensaje de Franco Matías Javier Oscari del que tomó conocimiento la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal, que comenzó a realizar distintas tareas de campo para dar con el responsable, con la anuencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ariel Lijo.

El detenido se llama Franco Matías Javier Oscari. Foto: Policía Federal Argentina

¿Cómo fue la investigación?

Como resultado de las pesquisas realizadas tanto en redes sociales, como así también en otro tipo de bases de datos públicos, privados y sistemas policiales, los federales identificaron a un hombre que sería el titular del usuario investigado.

La investigación permitió detectar que el involucrado se encontraría en la ciudad de Palma Sola, Municipio de Santa Bárbara, provincia de Jujuy. Ante ello, los efectivos se trasladaron a dicha provincia donde efectuaron tareas de inteligencia, mediante las cuales se determinó que el sujeto residiría en un inmueble ubicado en los monoblocks “Las goteras”, próximos a la Ruta N°25.

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Detenido por amenazar a Patricia Bullrich. Créditos: PFA.

En consecuencia, los policías dieron aviso al Juzgado Federal de Jujuy N°1, de Esteban Eduardo Hansen, Secretaría Penal N°2 de Sebastián Galli, que ordenaron el allanamiento a la finca.

Durante el procedimiento, que contó con la colaboración de efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Jujuy, el sospechoso fue apresado. Asimismo, se secuestró como material de prueba y un celular. El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de amenazas.

El comunicado en contra de la detención a cargo de la Policía Federal

Los miembros del Movimiento Nacional Campesino Indígena-CLOC Vía Campesina (MNCI) publicaron un comunicado denunciando el accionar de la Policía Federal. “La detención se produjo en el marco de una causa por presuntas amenazas, pese a que Franco Oscari posee arraigo familiar, territorial y laboral en la zona, y desarrolla actividades campesinas que constituyen el sustento de su grupo familiar”, comienza la declaración.

De esta manera, la organización criticó a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires por interceder en un hecho de jurisdicción local: “Genera una profunda preocupación que una medida de semejante gravedad haya sido dispuesta desde un juzgado federal, a cargo del Juez Lijo, y ejecutada mediante un operativo de la Policía Federal Argentina sobre un trabajador campesino radicado en una zona rural del Departamento Santa Bárbara, a más de mil kilómetros de distancia del tribunal interviniente”,

El hombre detenido por amenazar de muerte a Patricia Bullrich. Foto: Bichos de Campo

En este sentido, la organización declaró: “No podemos dejar de señalar que este hecho ocurre en un contexto de larga conflictividad territorial que atraviesa la familia Zenteno Palma y otras familias campesinas de Las Goteras, quienes desde hace años sostienen reclamos vinculados a la permanencia en sus territorios, el acceso a la tierra y la defensa de sus medios de vida”.

Y agregaron: “Exigimos que se garantice plenamente el debido proceso, el derecho de defensa y la libertad personal de Franco Matías Javier Oscari, y que la Justicia actúe con absoluta imparcialidad frente a los hechos acontecidos. Cuando un conflicto territorial se judicializa y la respuesta es una detención antes del amanecer, la preocupación ya no es solamente jurídica: es también democrática”.

Patricia BullrichPolicía FederalRedes Sociales
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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