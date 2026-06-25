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La UBA llega a Ezeiza: abrirá una sede del CBC desde 2027

Se trata de una oportunidad histórica que los vecinos apoyan con un contundente 93,8%, según un estudio realizado por la consultora Trespuntozero.

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El intendente Gastón Granados y el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi.
El intendente Gastón Granados y el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi. Foto: Instagram @granadosgaston
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Luego de varias reuniones de trabajo, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, firmó un convenio con el rector del Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, para la llegada de una sede del Ciclo Básico Común (CBC) que se instalará en la calle Las Hortensias y la ruta 205 de la localidad de Tristán Suárez. Allí, a partir del primer cuatrimestre del 2027, se podrán cursar las materias del Ciclo Básico Común de casi todas las carreras que ofrece la Universidad.

La llegada de esta nueva sede no solo beneficiará a los más de 25 mil estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas que tiene Ezeiza, también será una gran oportunidad para aquellos vecinos que actualmente están cursando el CBC en otras sedes más lejanas y por supuesto para los estudiantes de distritos cercanos como Cañuelas, San Vicente, Esteban Echeverría y La Matanza.

La UBA llega a Ezeiza.

En relación a esta iniciativa el intendente Gastón Granados aseguró: “Estoy muy feliz de haber logrado que la UBA llegué a Ezeiza. Somos un municipio con un marcado crecimiento cada vez llegan más empresas, más industrias y más desarrollos inmobiliarios. Nuestra misión es abrirles las puertas a los vecinos para que puedan estudiar, capacitarse y cubrir la demanda de profesionales que requiere un distrito en expansión”.

“Creo que la llegada de la universidad más prestigiosa del país a nuestro municipio nos agrega mucho valor y nos permite complementar las posibilidades de formación universitaria que hay en Ezeiza. La Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) nos permite formar a los vecinos que una orientación a la actividad aeronáutica, la UBA viene a brindar nuevas oportunidades de excelencia a nuestra comunidad” valoró el Jefe Comunal.

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Los números hablan

Un estudio cuantitativo realizado en mayo de 2026 por la consultora Trespuntozero reveló que casi la totalidad de los ezeizenses valora de manera positiva la decisión del intendente de Ezeiza de instalar una sede del CBC de la UBA en el partido. La iniciativa genera sentimientos de felicidad, alegría y emoción en 9 de cada 10 vecinos, y es percibida como un beneficio directo por el 88,7% de la comunidad. Además:

  • 93,8% de los vecinos evalúa la propuesta como buena o muy buena
  • 88,7% cree que Ezeiza se verá beneficiado como municipio
  • 74,8% considera que acerca oportunidades y evita que los vecinos dejen sus estudios

La aprobación a la iniciativa trasciende edades, géneros y orientaciones políticas. Los datos del estudio muestran que:

  • Los jóvenes de 16 a 29 años aprueban la propuesta en un 91,9%.
  • Los adultos mayores de 50 años la valoran positivamente en un 94,5%.
  • Los hogares con y sin estudiantes universitarios apoyan la medida prácticamente en igual medida: 93,3% y 94,1% respectivamente.
  • El estudio también muestra que esta iniciativa es aprobada por el 90% de los votantes de cualquiera de los espacios políticos.

Las primeras palabras que los ezeizenses asocian al convenio entre el municipio y la UBA son reveladoras: “bueno”, “excelente”, “genial”, “futuro”, “oportunidad” y “progreso” dominan el imaginario colectivo ante esta noticia.

El intendente Gastón Granados y el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi. Foto: Instagram @granadosgaston

Lo que los vecinos esperan de la iniciativa

Consultados sobre los beneficios principales de la creación de una sede del CBC en Ezeiza, los vecinos señalaron como puntos más valorados que más alumnos se incorporarán al sistema educativo universitario, también que menos alumnos abandonarán sus estudios superiores y que los estudiantes tendrán más tiempo para combinar sus estudios con el trabajo.

El 62,6% de las familias de Ezeiza considera que se verá beneficiada en primera persona, cifra que asciende al 66,6% en el tramo de 30 a 49 años, la edad donde la educación universitaria de los hijos se vuelve una preocupación central del hogar.

La UBA, una marca de calidad que los ezeizenses ya valoran

La Universidad de Buenos Aires goza de una imagen altamente positiva entre los habitantes del partido: los vecinos la asocian con calidad académica, nivel educativo reconocido y excelencia. Esa reputación construida a lo largo de décadas es, precisamente, la que hace que la llegada del CBC a Ezeiza sea celebrada con tanto entusiasmo: acceder a una universidad pública, gratuita y de primer nivel sin salir del municipio es, para muchas familias, una posibilidad que hasta ahora parecía reservada a quienes podían asumir el costo y el tiempo del viaje diario.

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