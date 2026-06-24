El festival de música y gastronomía más esperado de Ezeiza llega este fin de semana: habrá shows en vivo y más de 150 puestos

Más de 150 puestos, shows en vivo y actividades para toda la familia en el Parque Central de Ezeiza, durante las jornadas del 26, 27 y 28 de junio. Foto: Feria Calaca

Ezeiza se vestirá de fiesta para hospedar la Feria Calaca. La propuesta reunirá a artistas locales, emprendedores y artesanos en tres jornadas con entrada libre y gratuita en el Parque Central de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Durante el 26, 27 y 28 de junio, el predio se transformará en un polo cultural con más de 150 puestos entre feria, food trucks y espacios de producción local. El evento busca potenciar el trabajo independiente y generar un espacio de encuentro en comunidad.

Dónde se realiza la nueva edición del festival de Ezeiza y cómo llegar en transporte público

El evento se desarrollará en el Parque Central de Ezeiza, ubicado detrás del edificio municipal, uno de los espacios verdes más concurridos del distrito.

Para llegar en transporte público, se puede acceder a la zona mediante distintas líneas de colectivo que conectan con el centro de Ezeiza y localidades cercanas, como las líneas 51, 306, 518 y 222. También es posible utilizar el ferrocarril Roca y combinar con transporte local para llegar al predio.

Más de 150 puestos, shows en vivo y actividades para toda la familia en el Parque Central de Ezeiza, durante las jornadas del 26, 27 y 28 de junio. Foto: Feria Calaca

Qué días y en qué horarios se podrá visitar el gran evento cultural en Ezeiza

La feria se llevará a cabo el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de junio, con apertura al público desde las 13 hasta las 22 horas durante las tres jornadas.

La programación se organizará a lo largo del día, permitiendo recorrer los puestos, disfrutar de la gastronomía y participar de las actividades sin restricciones de horario, en un formato pensado para diferentes públicos.

Quiénes son los artistas locales que se presentarán en vivo durante las tres jornadas

Uno de los ejes centrales del festival será la presencia de artistas locales, quienes protagonizarán shows de música y danza en el escenario del anfiteatro.

Las presentaciones comenzarán a partir de las 16 horas y se extenderán durante la tarde y la noche, con una grilla orientada a visibilizar el talento emergente de Ezeiza y alrededores.

Feria Calaca en Ezeiza: música, gastronomía y producción local. Foto: Feria Calaca

En la última edición se presentaron artistas como Eze Cumbia Rocha, JM Al Ritmo, Carlin Chatarra, Cape La Minga Reggae, Guerreras K-POP, Evolution 70/30, Checremonas, Lucas Silva, Loca Banda y Karicia.

Desde la organización destacan que este tipo de eventos permite fortalecer la escena cultural y generar nuevas oportunidades para quienes desarrollan proyectos artísticos en la región.

Feria Calaca en Ezeiza: qué productos gastronómicos y artesanales vas a poder encontrar

La Feria Calaca en Ezeiza ofrecerá una amplia variedad de opciones gastronómicas a través de food trucks y puestos con propuestas que van desde comidas rápidas hasta opciones más elaboradas.

Además, los visitantes podrán recorrer stands de emprendedores y artesanos, con productos de diseño, indumentaria, objetos decorativos y artículos hechos a mano.

El evento también contará con un sector infantil y propuestas recreativas, consolidándose como un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos. Quienes deseen participar con un stand todavía pueden consultar condiciones a través de los canales oficiales de Cultura Ezeiza y Feria Calaca.