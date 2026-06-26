Milei en España: foco económico, reuniones clave y distancia total con el Gobierno

El presidente argentino Javier Milei. Foto: REUTERS

En medio de una intensa agenda internacional, Javier Milei volvió a viajar a España por sexta vez desde que asumió la Presidencia, pero esta vez con un itinerario más breve y estratégico. El mandatario argentino eligió concentrarse en temas económicos, encuentros empresariales y exposiciones académicas, manteniendo además una postura clara: evitar cualquier acercamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Un viaje exprés con objetivos puntuales

La visita de Milei a Madrid se desarrolla en un formato reducido de apenas tres días, priorizando actividades específicas. El eje central de su gira es económico, con el objetivo de reforzar su mensaje ante inversores y líderes internacionales sobre las reformas que impulsa en la Argentina.

Entre los puntos destacados, el Presidente participa como orador principal en una universidad privada española, donde expone su visión sobre política económica y liberalismo. Este tipo de intervenciones no solo apuntan a consolidar su perfil internacional, sino también a posicionar al país como destino de inversiones.

Javier Milei en el Foro Económico de Madrid. Foto: EFE

Además, el mandatario recibe una distinción honorífica antes de su presentación, lo que refuerza su presencia en ámbitos académicos y empresariales fuera del país.

Reuniones con empresarios y búsqueda de inversiones

Uno de los pilares del viaje es el contacto con el sector privado. Milei mantiene encuentros con empresarios españoles e internacionales, organizados por la embajada argentina en Madrid, con el objetivo de atraer capitales.

Durante estas reuniones, el Presidente suele explicar los lineamientos de su modelo económico, enfocado en la apertura de mercados, la desregulación y el impulso a sectores clave como:

Energía

Finanzas

Tecnología

Este enfoque forma parte de su estrategia para generar confianza en los mercados y potenciar el ingreso de inversiones extranjeras en la Argentina.

Sin vínculos con el Gobierno de Pedro Sánchez

Uno de los aspectos más llamativos de esta visita es que no incluye encuentros con el Gobierno español, algo que ya se ha repetido en viajes anteriores.

La relación entre Milei y Pedro Sánchez continúa siendo distante, incluso después de los conflictos diplomáticos que marcaron 2024. A pesar de que las relaciones institucionales se normalizaron, el vínculo personal entre ambos líderes sigue prácticamente inexistente.

Este posicionamiento se refuerza con la decisión del Presidente de mantener contactos con figuras opositoras al gobierno español.

Encuentro con Santiago Abascal: señal política fuerte

En línea con su postura, Milei se reunió en Madrid con Santiago Abascal, líder del partido Vox, una figura clave de la derecha española.

Javier Milei junto a Santiago Abascal. Foto: NA

El encuentro no solo reafirma la afinidad ideológica entre ambos dirigentes, sino que también envía un mensaje político claro en el escenario europeo. La relación entre Milei y Abascal se ha consolidado en los últimos años, con gestos públicos de respaldo mutuo.

Quiénes acompañan al Presidente

La comitiva oficial que acompaña a Milei en esta gira está integrada por funcionarios clave del Gobierno argentino. Entre ellos se destacan:

Sandra Pettovello , ministra de Capital Humano

Pablo Quirno , canciller

Representantes diplomáticos y del equipo presidencial

La presencia de estos funcionarios refuerza el perfil institucional y económico del viaje, alineado con los objetivos planteados por la Casa Rosada.

Una agenda internacional que no se detiene

Tras finalizar su paso por España, el Presidente regresará a Buenos Aires, pero solo por pocos días. Su agenda exterior continuará de inmediato con nuevos viajes, incluyendo su participación en la Cumbre del Mercosur en Paraguay.

Además, tiene previsto asistir a actividades en Estados Unidos y a eventos internacionales en Europa, lo que confirma una estrategia de fuerte presencia global.