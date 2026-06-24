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Comienza la gira internacional de Milei: de España a Paraguay y Estados Unidos, la agenda completa del presidente

El jefe de Estado puso en marcha una serie de viajes al exterior luego de haberse presentado en un evento de la Fundación Faro, donde brindó un discurso.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El presidente desembarcaría en territorio europeo entre el 9 y el 12 de diciembre
El presidente desembarcaría en territorio europeo entre el 9 y el 12 de diciembre Foto: TV Pública
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Javier Milei inició una nueva gira internacional que abarcará tres destinos estratégicos para su gestión. La actividad comenzará en Madrid con un marcado perfil corporativo y académico donde se destacará una reunión con los principales CEOS ibéricos y la ausencia de citas institucionales con el gobierno de Pedro Sánchez; continuará en Paraguay con la Cumbre del Mercosur; y finalizará en Estados Unidos para participar de los festejos por el 250° aniversario de su independencia en Nueva York.

El viaje más inmediato será España, donde aterrizará por sexta vez desde que asumió la presidencia en una visita que, como las anteriores, hará énfasis en la difusión de su marca a través de disertaciones y reuniones con empresarios. El jefe de Estado saldrá a las 23 desde Aeroparque, llegará a Madrid este jueves 25 de junio y volverá al país el 27 de junio.

El eje de la visita será la promoción de inversiones argentinas ante empresarios españoles y europeos. La agenda, coordinada por el embajador argentino en Madrid, Wenceslao Bunge, incluirá reuniones con directivos de firmas de primera línea como el Banco Santander, BBVA, Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia, entre otros referentes de empresas.

Cabe resaltar que no está previsto ningún contacto con el presidente de España, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI, reflejo de las tensiones diplomáticas que persisten entre ambos países. Si bien la relación bilateral atraviesa uno de sus peores momentos en décadas, la distancia actual no está al nivel de años como el 2024, cuando ambas naciones estuvieron cerca de romper relaciones diplomáticas.

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En el plano académico, el viernes 26 de junio, Milei ofrecerá una clase magistral de economía en la Universidad CEU San Pablo, una institución privada y católica de la capital española, donde recibirá una medalla y una distinción honorífica. Esta participación se suma a la serie de reconocimientos internacionales que el mandatario cosechó durante sus viajes en los que ya manifestó que tiene por objetivo posicionarse como referente de la nueva derecha global.

Tras la escala en España, el líder de La Libertad Avanza regresará a la región para participar de la Cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay, a realizarse el próximo 30 de junio. Se trata de la primera reunión de este tipo tras la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano y la Unión Europea materializado el pasado 17 de enero. Durante el encuentro, el presidente paraguayo Santiago Peña cederá la presidencia pro tempore del bloque a su par de Uruguay Yamandú Orsi.

Esta será la cuarta visita oficial de Milei a Paraguay, un destino al que suele asistir con frecuencia, aunque menor si se lo compara con sus reiterados viajes a Europa y Estados Unidos. La agenda en Asunción estará marcada por la coyuntura regional, potenciada por haberse conocido la victoria electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia, un dirigente afín a las ideas que pregona el mandatario argentino.

Finalmente, el itinerario internacional continuará en Estados Unidos. El presidente confirmó su presencia en los actos oficiales por el Día de la Independencia el próximo sábado 4 de julio, una fecha emblemática que este año adquiere un carácter especial al conmemorarse el 250° aniversario de la Declaración de Independencia norteamericana.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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