“Ha puesto en evidencia a un sistema corrupto”: Miguel Ángel Toma apuntó contra el régimen venezolano tras los devastadores terremotos

Miguel Ángel Toma y sus descargos sobre Venezuela. Foto: Web.

El exministro del Interior de la Nación Argentina y exsecretario de Inteligencia, Miguel Ángel Toma, se pronunció este martes sobre la tragedia ocurrida en Venezuela y lanzó duras críticas contra el gobierno de ese país. A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, el dirigente sostuvo que el desastre dejó al descubierto las profundas falencias del Estado venezolano para responder frente a una emergencia de gran magnitud.

En sus mensajes, Toma expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró que “el sufrido pueblo venezolano ha recibido un duro golpe de la naturaleza”. Sin embargo, consideró que las consecuencias de la catástrofe no pueden analizarse únicamente desde el punto de vista del fenómeno natural, sino también por el deterioro de las instituciones encargadas de brindar asistencia y protección a la población.

Las víctimas del terremoto en Venezuela llegando en camiones a Los Silos de la Guaira. Foto: EFE (Henry Chirinos)

“El desastre puso en evidencia un sistema corrupto que desmanteló todos los instrumentos que hacen a la protección de los ciudadanos ante una catástrofe”, escribió el exfuncionario, quien responsabilizó al régimen chavista por la falta de capacidad de respuesta del Estado frente a este tipo de situaciones.

El gobierno de Venezuela es “la hipocresía de un régimen de izquierda”

En otro de los posteos, Toma profundizó sus cuestionamientos al oficialismo venezolano y afirmó que se trata de “la hipocresía de un régimen de izquierda” que, según su visión, “se dedicó a prohijar el narcotráfico y el terrorismo”, además de alinearse con “los peores intereses del planeta”. Sus declaraciones se suman a las críticas que distintos referentes políticos internacionales realizaron en las últimas horas.

Terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS

“Muy eficiente para el control y la represión social, al tiempo que es totalmente ausente a la hora de proteger a la sociedad”, sostuvo sobre el rol del Estado. Las declaraciones de Toma fueron difundidas en medio de la conmoción por el desastre natural que afecta a distintas regiones de Venezuela y que dejó importantes daños materiales, infraestructura destruida y numerosas víctimas. Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, crecen los cuestionamientos sobre la capacidad del Estado venezolano para enfrentar una emergencia de esta magnitud y brindar una respuesta eficaz a los damnificados.