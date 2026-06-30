Escasez de alimentos, desplazados y servicios colapsados: advierten por una grave crisis humanitaria tras los terremotos en Venezuela

Las víctimas del terremoto en Venezuela. Foto: EFE (Henry Chirinos)

La situación humanitaria en Venezuela continúa empeorando casi una semana después de los devastadores terremotos que sacudieron al país. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió este martes que las condiciones en las zonas afectadas “se han deteriorado rápidamente”, con una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos para miles de personas desplazadas.

El organismo, que coordina la respuesta en materia de protección y refugios para los damnificados, informó que las primeras evaluaciones realizadas entre el 26 y el 27 de junio en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo confirman un fuerte incremento de la vulnerabilidad de la población.

Ya hay cerca de 16.000 desplazados por los terremotos

Según los datos actualizados de ACNUR, unas 16.000 personas debieron abandonar sus hogares como consecuencia de los sismos. Sin embargo, no todos lograron acceder a un alojamiento seguro y muchos continúan viviendo en las calles o en refugios improvisados.

La portavoz de ACNUR, Carlotta Wolf, explicó que aproximadamente la mitad de los afectados se encuentra alojada en viviendas de familiares o vecinos. En tanto, un 39% permanece en calles y espacios públicos, mientras que el resto ocupa iglesias, escuelas o instalaciones temporales que no reúnen las condiciones mínimas de protección, privacidad e higiene.

La funcionaria advirtió que estas condiciones incrementan los riesgos sanitarios y de seguridad para la población afectada, especialmente para los grupos más vulnerables.

Preocupación por menores separados de sus familias

Otro de los aspectos que más preocupa a Naciones Unidas es la situación de los niños y adolescentes.

De acuerdo con las evaluaciones realizadas en terreno, el 17% de las personas consultadas informó la presencia de menores no acompañados o separados de sus familias tras los terremotos.

Ante este escenario, el Grupo de Protección de Naciones Unidas, liderado por ACNUR y con la participación de organismos como Unicef, puso en marcha un operativo destinado a identificar a estos menores, localizar a sus familiares y facilitar su reunificación.

Además, ACNUR trabaja junto a Cáritas en la recepción y distribución de ayuda humanitaria. La organización informó que ya fue habilitado un centro logístico para almacenar donaciones y agilizar la entrega de alimentos, agua, elementos de higiene y otros insumos esenciales para los damnificados.

Siguen apareciendo sobrevivientes entre los escombros

Mientras la emergencia humanitaria se profundiza, los equipos internacionales de rescate continúan trabajando contrarreloj en las zonas más afectadas.

Durante la madrugada del martes, rescatistas enviados por El Salvador lograron salvar a un hombre de 44 años que permanecía atrapado bajo los restos de un centro comercial en Maiquetía. Según informó el presidente Nayib Bukele, el sobreviviente logró mantenerse con vida gracias a que recibió agua a través de un tubo mientras los equipos buscaban una forma segura de llegar hasta él.

También el Cuerpo de Bomberos de Quito, desplazado desde Ecuador para colaborar en las tareas de búsqueda, confirmó el rescate de un niño de 12 años cinco días después del terremoto.

Terremotos en Venezuela. Foto: via REUTERS

En un mensaje difundido en redes sociales, los rescatistas señalaron que “las señales de vida son la mayor motivación para seguir adelante” y aseguraron que continuarán las tareas mientras exista alguna posibilidad de encontrar sobrevivientes.

Asimismo, una operación de cinco horas permitió rescatar con vida a una perra llamada Giselle, hallada entre los escombros en la ciudad de Caraballeda.

Más de 1.700 muertos y temor por un balance aún mayor

El Gobierno de Venezuela informó que la cifra oficial de fallecidos asciende a 1.719 personas tras los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el miércoles pasado.

Sin embargo, el impacto final de la tragedia podría ser mucho mayor. Modelos elaborados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estiman que el número definitivo de víctimas mortales podría alcanzar las decenas de miles, a medida que avanzan las tareas de búsqueda y remoción de escombros en las regiones más castigadas por el desastre.