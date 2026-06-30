Los Silos, de ícono cultural a morgue improvisada tras el peor terremoto en un siglo en Venezuela

Las víctimas del terremoto en Venezuela llegando en camiones a Los Silos de la Guaira. Foto: EFE (Henry Chirinos)

La estructura de Los Silos, un referente arquitectónico de 35 metros de altura intervenido por el artista venezolano Carlos Cruz-Diez, se transformó en un símbolo inesperado de la tragedia que atraviesa Venezuela. Ubicada dentro del puerto de La Guaira (el estado costero más golpeado por el doble terremoto del pasado miércoles), la edificación funciona hoy como una morgue improvisada a donde llegan decenas de familias en busca de sus seres queridos.

La Guaira: Los Silos, epicentro del reconocimiento de víctimas

El complejo, que abarca unos 4.000 metros cuadrados y que alguna vez fue valorado por su propuesta cultural y estética, hoy ofrece una escena devastadora: cuerpos dispuestos en hilera sobre el suelo del malecón, muchos cubiertos con cal y otros almacenados en cavas portátiles a la intemperie. Allí, en medio del calor y la incertidumbre, familiares recorren los restos con la esperanza o el temor de reconocer a los suyos.

Entre ellos, se encontraba Néstor Vásquez, quien tras cinco días de búsqueda logró encontrar el cuerpo de su cuñada. El hallazgo se produjo luego de recibir una llamada telefónica en la que le informaban sobre el ingreso de un cadáver con características coincidentes. La identificación fue posible gracias a un registro fotográfico.

Vásquez relató que la mujer vivía en un edificio ubicado en el sector de Tanaguarena, una de las zonas más afectadas, donde las estructuras colapsaron por completo tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país.

Testimonios del dolor y denuncias por falta de ayuda

Sin embargo, advirtió sobre las dificultades posteriores al reconocimiento de los cuerpos. “Lo que se tiene que mejorar ahorita es el apoyo funerario. Están donando urnas, pero el traslado a Caracas es complicado; estamos viendo cómo hacerlo”, explicó.

La situación se repite en decenas de casos. Julio César González aseguró haber perdido a cinco familiares, incluido su hermano, cuyos cuerpos también logró ubicar en Los Silos. Frente al panorama, expresó una fuerte crítica a la organización de la respuesta estatal: “Esto, como usted está viendo, sin ningún tinte político, es una desidia total. Veo mucha gente, pero no veo humanidad”.

Los Silos funcionan como una morgue improvisada a donde llegan decenas de familias venezolanas. Foto: EFE (Henry Chirinos)

González reconoció el trabajo de brigadas internacionales y voluntarios en las labores de rescate y remoción de escombros, pero denunció una “completa desorganización” en el operativo general. Según su testimonio, la demora en la llegada de maquinaria pesada pudo haber costado vidas. “Había personas vivas que, por no tener el apoyo necesario, quedaron atrapadas y murieron en el lugar”, sostuvo.

Terremoto en Venezuela: balance de víctimas y crisis humanitaria

El doble terremoto representa el episodio sísmico más mortífero en Venezuela en el último siglo. El número de víctimas fatales ya supera ampliamente el registrado en el sismo de julio de 1967, ocurrido en las cercanías de Caracas, que dejó 245 muertos y miles de heridos.

El doble terremoto representa el episodio sísmico más mortífero en Venezuela en el último siglo. Foto: EFE (Henry Chirinos)

De acuerdo con el último balance oficial difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el saldo asciende a 1.719 fallecidos, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros en Caracas y otros seis estados del norte del país afectados por el desastre.

En La Guaira, una de las zonas más castigadas por el impacto, las denuncias por demoras en la llegada de ayuda humanitaria se multiplican entre los residentes. Mientras tanto, Los Silos se mantiene como un punto central en el proceso de identificación de víctimas, convertido ahora en un silencioso testigo de la magnitud de la catástrofe.