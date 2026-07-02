Tras los cambios en el Gabinete, las tres reformas que el oficialismo buscará aprobar en el Congreso

Reformas que propone el Gobierno nacional. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei reunió en las últimas horas en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza para delinear la estrategia legislativa del Gobierno de cara al segundo semestre del año. Durante el encuentro, el mandatario fijó las principales prioridades parlamentarias de su administración, que estarán centradas en tres iniciativas: la reforma política, los cambios al régimen de Zona Fría y la modificación del proyecto de Inocencia Fiscal.

La reunión contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien fue la encargada de transmitir a los legisladores los lineamientos definidos por el Ejecutivo para la etapa final del año. El oficialismo considera que estos proyectos serán clave para profundizar el programa de reformas impulsado desde el inicio de la gestión.

Javier Milei y sus iniciativas gubernamentales. Foto: REUTERS

La reforma política que plantea el Gobierno

La primera iniciativa será la reforma política, uno de los compromisos que el Gobierno mantiene desde su llegada al poder. Si bien aún no trascendieron todos los detalles del proyecto, la intención es introducir cambios en distintos aspectos del sistema electoral e institucional.

Desde La Libertad Avanza aseguran que será uno de los debates más relevantes del próximo período legislativo y buscarán construir acuerdos con bloques aliados para conseguir su aprobación.

Modificación del régimen de Zona Fría

El segundo eje apunta a modificar el régimen de Zona Fría, que otorga subsidios en las tarifas de gas a usuarios de regiones con bajas temperaturas.

La administración libertaria pretende revisar el esquema vigente para redefinir el alcance de esos beneficios, en línea con la política de reducción del gasto público y de revisión de subsidios que impulsa el Ministerio de Economía.

Cambios en el proyecto de Inocencia Fiscal

La tercera prioridad estará enfocada en introducir cambios al proyecto de Inocencia Fiscal, presentado semanas atrás por el Gobierno. La propuesta busca ampliar y perfeccionar el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, además de profundizar las modificaciones en la relación entre los contribuyentes y la administración tributaria, con el objetivo de simplificar procedimientos y reducir la carga burocrática.

Más allá de estas tres iniciativas, Milei también anticipó que el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El objetivo será fortalecer la independencia de la autoridad monetaria y limitar de manera más estricta el financiamiento del Tesoro mediante emisión de dinero.

El Gobierno buscará mantener el impulso reformista en un Congreso. Foto: Captura de pantalla Cámára de Diputados

Según explicó el Presidente ante los legisladores oficialistas, esa reforma será enviada al Congreso en las próximas semanas y representa, a su juicio, una de las transformaciones económicas más importantes de su gestión. Con este paquete de proyectos, el Gobierno buscará mantener el impulso reformista en un Congreso donde deberá volver a negociar apoyos para convertir sus iniciativas en ley.