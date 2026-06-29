Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

En la previa de la cumbre del Mercosur, Javier Milei se reunió con Flávio Bolsonaro y vuelve a tomar distancia de Lula

A horas de la cumbre del Mercosur en Paraguay, el presidente argentino se reunió con el principal referente opositor de Brasil y dejó un mensaje que suma tensión a la relación bilateral con el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro.
El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. Foto: Presidencia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A menos de 24 horas de participar en la cumbre de presidentes del Mercosur en Paraguay, Javier Milei protagonizó un nuevo gesto político que profundiza la distancia con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El Presidente recibió este lunes en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro, uno de los principales referentes de la oposición en su país y candidato presidencial para las elecciones de octubre.

Tras el encuentro, el jefe de Estado argentino ratificó públicamente su respaldo al dirigente brasileño a través de sus redes sociales. “Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC!”, escribió Milei, dejando en claro su alineamiento político con el espacio que lidera el expresidente Jair Bolsonaro.

La reunión se produjo en la antesala del encuentro de líderes del Mercosur que tendrá lugar este martes en Asunción, donde Milei y Lula volverán a compartir un mismo escenario en medio de una relación bilateral marcada por las diferencias ideológicas y la falta de diálogo político.

Contenido Recomendado

Diego Santilli:“Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo hoy es claramente de Javier Milei y me gustaría que sea reelecto”

Diego Santilli: “Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo hoy es claramente de Javier Milei y me gustaría que sea reelecto”

Reactivar la agenda legislativa e impulsar la gestión:los principales desafíos de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete

Reactivar la agenda legislativa e impulsar la gestión: los principales desafíos de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete
Javier Milei en el MALBA
El mandatario argentino Javier Milei recibió al senador brasileño en Olivos, publicó un mensaje de apoyo en sus redes sociales y llegará a la cumbre regional con una nueva señal política hacia Brasil. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

El respaldo político de Milei antes de las elecciones en Brasil

La visita de Flávio Bolsonaro a la Argentina se enmarca en una gira que incluyó su participación en una conferencia organizada por la Israel Allies Foundation, desarrollada en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese evento también estuvieron presentes funcionarios argentinos y diplomáticos internacionales. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, fue uno de los principales oradores durante la primera jornada, mientras que este lunes expondrán el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish; el embajador israelí en Argentina, Eyal Sela; y el diplomático estadounidense Peter Lamelas, entre otros.

Está previsto que Javier Milei cierre el encuentro con un discurso este lunes por la noche, donde podría coincidir nuevamente con el senador brasileño.

La fotografía difundida tras la reunión adquiere una fuerte carga política debido a que Flávio Bolsonaro es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece inhabilitado para competir en elecciones luego de haber sido condenado por su vinculación con los hechos que derivaron en el intento de revertir los resultados electorales que consagraron a Lula da Silva en 2022.

Javier Milei y Jair Bolsonaro. Foto: EFE
Javier Milei y Jair Bolsonaro mantienen una estrecha alianza política e ideológica. El mandatario argentino y el expresidente brasileño, junto a sus círculos familiares (como Eduardo y Flávio Bolsonaro), comparten una visión de derecha. Foto: EFE.

Una cumbre del Mercosur atravesada por las diferencias

Después de su agenda en Buenos Aires, Milei viajará a Paraguay para participar de una nueva cumbre del Mercosur. Allí coincidirá nuevamente con Lula da Silva, en un contexto donde ambos gobiernos mantienen únicamente vínculos institucionales.

Durante la reunión de presidentes se debatirán los avances del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, además de las negociaciones para un acuerdo de asociación económica con Japón.

La agenda también incluirá el análisis de la situación política en Venezuela, la continuidad de las conversaciones comerciales con Canadá y Singapur, y el traspaso de la presidencia pro témpore del bloque desde Paraguay hacia Uruguay.

En ese marco, el encuentro entre Milei y Lula será uno de los focos de atención, aunque desde ambos gobiernos no se esperan reuniones bilaterales ni cambios en la relación diplomática.

Lula da Silva y Javier Milei. G20. Foto: X / LulaOficial.
Milei coincidirá nuevamente con Lula da Silva, en un contexto donde ambos gobiernos mantienen únicamente vínculos institucionales. Foto: X / LulaOficial.

Milei vuelve a involucrarse en procesos electorales de América Latina

El respaldo explícito a Flávio Bolsonaro representa un nuevo capítulo en la estrategia internacional impulsada por Javier Milei, quien en los últimos meses manifestó públicamente su apoyo a distintos dirigentes de derecha y centroderecha en América Latina.

Según la información difundida por la Casa Rosada, el presidente argentino busca consolidar un espacio político regional afín a sus ideas económicas y de gobierno. En ese sentido, el apoyo al senador brasileño se suma a los respaldos expresados recientemente en procesos electorales de Colombia, Chile y Bolivia.

De acuerdo con distintas encuestas difundidas en Brasil, Flávio Bolsonaro aparece entre los principales referentes de la oposición con vistas a las elecciones presidenciales previstas para octubre, en las que Lula da Silva buscará obtener un nuevo mandato.

Javier MileiFlavio BolsonaroMercosur
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Histórico avance de la Fuerza Aérea Argentina:pilotos nacionales ya vuelan solos los F-16

    Histórico avance de la Fuerza Aérea Argentina: pilotos nacionales ya vuelan solos los F-16

  2. Javier Milei anunció que Diego Santilli reemplazará a Manuel Adorni como jefe de Gabinete

    Javier Milei anunció que Diego Santilli reemplazará a Manuel Adorni como jefe de Gabinete

  3. Giro clave en la ONU por Malvinas:exigieron al Reino Unido abrir el diálogo por las islas

    Giro clave en la ONU por Malvinas: exigieron al Reino Unido abrir el diálogo por las islas

  4. Manuel Adorni renunció y dejó de ser el jefe de Gabinete del Gobierno

    Manuel Adorni renunció y dejó de ser el jefe de Gabinete del Gobierno

  5. Fernando Espinoza apuntó contra el Gobierno:“Argentilandia, un país que se inventó Milei”

    Fernando Espinoza apuntó contra el Gobierno: “Argentilandia, un país que se inventó Milei”
Lo último
También podría interesarte
Política

En la previa de la cumbre del Mercosur, Javier Milei se reunió con Flávio Bolsonaro y vuelve a tomar distancia de Lula

En la previa de la cumbre del Mercosur, Javier Milei se reunió con Flávio Bolsonaro y vuelve a tomar distancia de Lula

Diego Santilli:“Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo hoy es claramente de Javier Milei y me gustaría que sea reelecto”

Reactivar la agenda legislativa e impulsar la gestión:los principales desafíos de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete

Diego Santilli es nuevo jefe de Gabinete:de su primer mensaje en el cargo a las felicitaciones de Bullrich y Macri

Economía

Transporte, prepagas, alquileres y colegios privados:uno por uno, los aumentos que llegan en el mes de julio

Transporte, prepagas, alquileres y colegios privados: uno por uno, los aumentos que llegan en el mes de julio

Plazo fijo:cuánto se gana al invertir $2.000.000 durante 30 días y qué bancos pagan más intereses en julio 2026

ANSES julio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

Retirar dinero sin tarjeta de débito es más fácil:cómo hacerlo en cajeros automáticos y límites máximos actualizados

Internacionales

La conmovedora labor de Bart, el perro rescatista argentino que encontró a dos niños sepultados entre los escombros en Venezuela

La conmovedora labor de Bart, el perro rescatista argentino que encontró a dos niños sepultados entre los escombros en Venezuela

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos:“Es mi deber”

La isla más aislada del mundo que es codiciada por China:qué hay detrás de Rapa Nui y la disputa con Estados Unidos

Uniendo Sudamérica bajo tierra:el corredor bioceánico de 14 kilómetros que conectará a dos países durante todo el año