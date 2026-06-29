En la previa de la cumbre del Mercosur, Javier Milei se reunió con Flávio Bolsonaro y vuelve a tomar distancia de Lula

El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. Foto: Presidencia

A menos de 24 horas de participar en la cumbre de presidentes del Mercosur en Paraguay, Javier Milei protagonizó un nuevo gesto político que profundiza la distancia con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El Presidente recibió este lunes en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro, uno de los principales referentes de la oposición en su país y candidato presidencial para las elecciones de octubre.

El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. pic.twitter.com/1DfbkryiiV — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 29, 2026

Tras el encuentro, el jefe de Estado argentino ratificó públicamente su respaldo al dirigente brasileño a través de sus redes sociales. “Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC!”, escribió Milei, dejando en claro su alineamiento político con el espacio que lidera el expresidente Jair Bolsonaro.

La reunión se produjo en la antesala del encuentro de líderes del Mercosur que tendrá lugar este martes en Asunción, donde Milei y Lula volverán a compartir un mismo escenario en medio de una relación bilateral marcada por las diferencias ideológicas y la falta de diálogo político.

El mandatario argentino Javier Milei recibió al senador brasileño en Olivos, publicó un mensaje de apoyo en sus redes sociales y llegará a la cumbre regional con una nueva señal política hacia Brasil. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

El respaldo político de Milei antes de las elecciones en Brasil

La visita de Flávio Bolsonaro a la Argentina se enmarca en una gira que incluyó su participación en una conferencia organizada por la Israel Allies Foundation, desarrollada en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese evento también estuvieron presentes funcionarios argentinos y diplomáticos internacionales. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, fue uno de los principales oradores durante la primera jornada, mientras que este lunes expondrán el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish; el embajador israelí en Argentina, Eyal Sela; y el diplomático estadounidense Peter Lamelas, entre otros.

Está previsto que Javier Milei cierre el encuentro con un discurso este lunes por la noche, donde podría coincidir nuevamente con el senador brasileño.

La fotografía difundida tras la reunión adquiere una fuerte carga política debido a que Flávio Bolsonaro es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece inhabilitado para competir en elecciones luego de haber sido condenado por su vinculación con los hechos que derivaron en el intento de revertir los resultados electorales que consagraron a Lula da Silva en 2022.

Javier Milei y Jair Bolsonaro mantienen una estrecha alianza política e ideológica. El mandatario argentino y el expresidente brasileño, junto a sus círculos familiares (como Eduardo y Flávio Bolsonaro), comparten una visión de derecha. Foto: EFE.

Una cumbre del Mercosur atravesada por las diferencias

Después de su agenda en Buenos Aires, Milei viajará a Paraguay para participar de una nueva cumbre del Mercosur. Allí coincidirá nuevamente con Lula da Silva, en un contexto donde ambos gobiernos mantienen únicamente vínculos institucionales.

Durante la reunión de presidentes se debatirán los avances del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, además de las negociaciones para un acuerdo de asociación económica con Japón.

La agenda también incluirá el análisis de la situación política en Venezuela, la continuidad de las conversaciones comerciales con Canadá y Singapur, y el traspaso de la presidencia pro témpore del bloque desde Paraguay hacia Uruguay.

En ese marco, el encuentro entre Milei y Lula será uno de los focos de atención, aunque desde ambos gobiernos no se esperan reuniones bilaterales ni cambios en la relación diplomática.

Milei coincidirá nuevamente con Lula da Silva, en un contexto donde ambos gobiernos mantienen únicamente vínculos institucionales. Foto: X / LulaOficial.

Milei vuelve a involucrarse en procesos electorales de América Latina

El respaldo explícito a Flávio Bolsonaro representa un nuevo capítulo en la estrategia internacional impulsada por Javier Milei, quien en los últimos meses manifestó públicamente su apoyo a distintos dirigentes de derecha y centroderecha en América Latina.

Según la información difundida por la Casa Rosada, el presidente argentino busca consolidar un espacio político regional afín a sus ideas económicas y de gobierno. En ese sentido, el apoyo al senador brasileño se suma a los respaldos expresados recientemente en procesos electorales de Colombia, Chile y Bolivia.

De acuerdo con distintas encuestas difundidas en Brasil, Flávio Bolsonaro aparece entre los principales referentes de la oposición con vistas a las elecciones presidenciales previstas para octubre, en las que Lula da Silva buscará obtener un nuevo mandato.