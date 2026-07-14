La inflación de junio 2026 fue de 1,9% y acumuló 16,8% en el primer semestre

Inflación. Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el dato de la inflación de junio 2026 durante la tarde de este martes 14 de julio. Según el informe, fue de 1,9%, acumuló 16,8% durante el primer semestre y 33,5% en los últimos 12 meses.

Durante mayo, la inflación oficial se había ubicado en 2,1% y representó una baja de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el periodo previo. Bajo ese escenario, proyecciones para el mes de junio se centraban en la chance de que el indicador mensual perforara la barrera del 2% por primera vez desde agosto de 2025.

Por su parte, la inflación núcleo experimentó una suba del 1,6%, empujada mayormente por las alzas en los valores de los Medicamentos, los Alquileres y los Productos derivados de la panificación y los cereales. En el segmento de los valores estacionales, que promediaron un incremento del 3,4%, sobresalieron los ajustes al alza en el Turismo y las Verduras, contrapuestos a una disminución en los precios de las Frutas. En tanto, los Servicios y productos regulados subieron un 2,3% traccionados por las actualizaciones en las Tarifas de la energía eléctrica y el Transporte de pasajeros.

Inflación, economía argentina. Foto: NA

El rubro de Recreación y Cultura lideró los incrementos del mes con una suba del 4,2%, debido al encarecimiento de los paquetes de viaje. En segundo término se ubicó el sector de Vivienda, Servicios Públicos y Combustibles, que anotó un avance del 3,3%. En la otra vereda, las menores presiones inflacionarias se reportaron en Comunicaciones junto con Indumentaria y Calzado, con variaciones contenidas del 0,9% y 0,4% en cada caso.

En términos geográficos, los aumentos en Panificados, Cereales y Verduras hicieron que la categoría de Alimentos y bebidas no alcohólicas fuera la de mayor peso en las regiones Pampeana, Cuyo y el Noroeste. Por el contrario, en el Gran Buenos Aires, la Patagonia y el Noreste, el principal motor del índice estuvo en el segmento edilicio y de servicios energéticos a raíz de las subas en alquileres y luz.

Además, en el Noreste influyó el incremento de las garrafas de gas, mientras que en el Gran Buenos Aires jugaron un rol clave las expensas ordinarias, presionadas por los bonos no remunerativos de los trabajadores de edificios y el suplemento del 20% fijado en el convenio sectorial.

Inflación; precios; supermercados Foto: NA (Damián Dopacio)

Los analistas consultados en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que confecciona la autoridad monetaria habían previsto una cifra del 2% para junio pese a que diversos estudios privados calcularon marcas de entre 1,8% y 1,9%. En ese pelotón, las consultoras Analytica y Libertad y Progreso arrojaron un 1,8%, al tiempo que Eco Go, EconViews y C&T Asesores Económicos proyectaron un 1,9%.

Con este resultado, el indicador de precios minoristas convalidó el registro más tenue en casi un año acoplándose a los pronósticos tanto del equipo económico oficial como de los especialistas del sector privado.

El mensaje de Luis Caputo tras el dato de la inflación de junio 2026

El ministro de Economía celebró que la inflación haya sido la más baja en diez meses y enumeró algunos datos oficiales que se desprenden de lo informado por el INDEC: