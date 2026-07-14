Scaloni prepara un golpe táctico ante Inglaterra: las dudas de Argentina para ir por la final del Mundial

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina Foto: REUTERS

La Selección Argentina atraviesa horas decisivas en la previa de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Este miércoles 15 de julio, desde las 16.00 de Argentina, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un premio enorme en juego: el pase a la final de la Copa del Mundo. El duelo llega cargado de historia, expectativa y una pregunta central: ¿tocará Scaloni el esquema para jugar una semifinal?

El entrenador campeón del mundo no suele regalar pistas y mantiene su costumbre de resolver los detalles finos cerca del partido. Sin embargo, en los entrenamientos previos empezó a tomar fuerza una posibilidad concreta: Argentina podría modificar su estructura defensiva y salir con una línea de tres centrales para contrarrestar el poder ofensivo inglés.

Línea de tres, Otamendi y una decisión fuerte en el mediocampo

Una de las variantes que probó Scaloni incluye el ingreso de Nicolás Otamendi junto a Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez, lo que transformaría el dibujo en un 3-5-2 o en un sistema flexible con laterales largos. Esta alternativa le permitiría a Argentina ganar presencia aérea, experiencia y cobertura ante un rival que cuenta con futbolistas determinantes como Harry Kane y Jude Bellingham.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina Foto: REUTERS

En ese escenario, Nicolás Tagliafico aparece con grandes chances de mantenerse por la izquierda, mientras que por la derecha la disputa está abierta entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. También existe una opción más ofensiva: que Nicolás González ocupe un rol híbrido como lateral-volante, una función que ya cumplió en otros momentos del ciclo.

La decisión no es menor, porque el posible ingreso de Otamendi podría impactar directamente en el mediocampo. Allí aparece uno de los nombres propios de la previa: Rodrigo De Paul. El volante, símbolo del ciclo de Scaloni, podría salir del once si el cuerpo técnico decide reforzar la zona defensiva y poblar el centro del campo con otras características.

La mitad de la cancha: Paredes, Enzo, Mac Allister y las alternativas

En la práctica, Scaloni también ensayó con una mitad conformada por Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, tres jugadores con buena lectura, primer pase y capacidad para sostener la posesión. La idea sería darle a Argentina mayor control en un partido que podría tener momentos de ritmo alto y presión inglesa.

Si el entrenador decide mantener un 4-4-2, aparecen otras alternativas importantes. Exequiel Palacios y Giuliano Simeone pelean por un lugar, especialmente si la intención es sumar despliegue, agresividad para presionar y recorrido por las bandas. En ese contexto, De Paul también compite por no perder su lugar dentro de una estructura que todavía no está confirmada.

Argentina vs Suiza por los cuartos de final Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El dato que alimenta la incertidumbre es contundente: Scaloni se caracteriza por adaptar el equipo al rival y no por repetir fórmulas de manera automática. En la previa se recordó que el técnico nunca repitió una formación durante tres partidos consecutivos al frente de la Selección, una señal clara de que el once ante Inglaterra podría traer modificaciones importantes.

Messi y Julián Álvarez, la fórmula ofensiva que ilusiona a Argentina

Mientras las dudas aparecen en defensa y mediocampo, el ataque parece tener una certeza fuerte. Lionel Messi y Julián Álvarez se perfilan para integrar la dupla ofensiva argentina en la semifinal. El capitán sigue siendo el gran conductor emocional y futbolístico del equipo, mientras que el delantero cordobés llega fortalecido tras marcar un gol clave en el tiempo extra ante Suiza.

La presencia de Julián le da a Argentina movilidad, presión alta y profundidad. Messi, por su parte, administra los tiempos, atrae marcas y encuentra espacios donde otros no los ven. La combinación entre ambos puede ser determinante frente a una Inglaterra física, intensa y con futbolistas capaces de lastimar en pocos metros.

En el arco no hay misterio: Emiliano “Dibu” Martínez será titular. El arquero, figura decisiva en el ciclo, vuelve a aparecer como una garantía para un partido que puede definirse por detalles mínimos, incluso desde los penales si la igualdad se mantiene hasta el final.

Argentina llega perfecta, Inglaterra invicta y la semifinal promete tensión máxima

La Albiceleste llega a la semifinal con puntaje ideal en el torneo: ganó sus tres partidos de fase de grupos y superó tres cruces complicados en eliminación directa. En octavos, cuartos y rondas previas tuvo que sufrir más de la cuenta, pero volvió a mostrar una virtud que ya es marca registrada: competir hasta el último minuto.

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, también llega con confianza. Los europeos avanzaron tras superar a Noruega por 2-1 en cuartos de final, con una actuación decisiva de Jude Bellingham, autor de los goles que dieron vuelta el partido. Además, los ingleses mantienen el invicto en la competencia y buscan alcanzar una nueva final mundialista.

El cruce, además, tiene un peso histórico inevitable. Argentina e Inglaterra protagonizaron capítulos inolvidables en los Mundiales, desde 1966 hasta México 1986 y Francia 1998. Esta vez, el escenario será Atlanta y el premio será volver a jugar por la gloria máxima.

La probable formación de Argentina vs Inglaterra

Aunque Scaloni terminará de resolverlo en la última práctica, una posible formación de Argentina sería con Emiliano Martínez; Cuti Romero, Otamendi, Lisandro Martínez; Molina o Montiel, Enzo Fernández, Paredes, Mac Allister, Tagliafico; Lionel Messi y Julián Álvarez. La variante con línea de cuatro mantiene chances, pero la línea de tres ganó fuerza en la previa.

La decisión final quedará en manos de Scaloni. Lo único seguro es que Argentina está frente a una oportunidad enorme: ganarle a Inglaterra, meterse otra vez en una final del mundo y quedar a un paso del bicampeonato.