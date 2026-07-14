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Cayó una supuesta estafadora en Misiones: la acusan de pedir hasta $1 millón de pesos para acceder a un empleo

La mujer identificada como Glenda S. trabajaba como empleada en el Poder Judicial de Misiones. Se la acusa de estafar a, al menos, 17 personas.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La detenida trabajaba en el Poder Judicial de Misiones.
La detenida trabajaba en el Poder Judicial de Misiones. Foto: El Territorio
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Una empleada del Poder Judicial de Misiones fue detenida por presuntamente haber estafado a 17 personas con promesas de trabajo inexistentes, en su domicilio ubicado en la calle Chacra 128, el pasado jueves 9 de julio. La investigación, a cargo del fiscal René Casals, sostiene que la estafadora, identificada como Glenda S. (40), habría robado más de 9,5 millones de pesos.

La denuncia contra la supuesta estafadora fue realizada el pasado 23 de junio por el abogado Federico Padolsky, que representa a parte de las víctimas de la detenida. La mayoría de las personas estafadas residen en la región oeste de Posadas y se encuentran sin empleo o en situación de vulnerabilidad económica.

El modus operandi delictivo de la empleada del Poder Judicial de Misiones

La estafadora pedía entre 500 mil pesos y 1 millón. Foto: Instagram

Glenda S. habría comenzado a contactar a sus víctimas entre marzo y mayo de 2026. Lo hacía a través de un número de WhatsApp y les ofrecía puestos muy concretos en importantes organismos provinciales como:

  • Municipalidad de Posadas
  • Dirección Provincial de Vialidad
  • Instituto de Macroeconomía Circular

Sin embargo, el ofrecimiento de la detenida iba a más allá. La mujer le pedía a los supuestos candidatos un pago por adelantado de entre 500 mil (en el caso de contratos temporarios) y 1 millón de pesos (para contratos permanentes) para acceder al cargo que les prometía.

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Como evidencia, las víctimas que hicieron la denuncia contra Glenda S. sumaron uno de los mensajes que la mujer les enviaba. En él, solicitaba a los “candidatos” que “juntaran la mayor cantidad de dinero posible para tener mejores oportunidades y obtener un puesto en planta permanente”.

Tras enviar ese mensaje, la mujer les pedía a las personas que le enviaran esa suma de dinero a través de transferencias a una cuenta que tenía en una billetera virtual. También les habría solicitaba fotografía de documentación personal.

La mujer de 40 años se negó a declarar. Foto: Oberá

Frente al la urgencia de conseguir empleo, algunas víctimas le indicaron a las autoridades judiciales que hicieron los pagos a la detenida luego de pedir préstamos de dinero o incluso después de vender a animales o materiales para la construcción.

En su declaración, las victimas dijeron, además, que, en algunas ocasiones, la estafadora organizó encuentros presenciales para confirmar las promesas laborales. No obstante, con el correr de las semanas, se dieron cuenta que todo se trataba de un engaño y que los empleos para los que supuestamente se habían presentado no existían. Luego comenzaron a pedirle que regrese el dinero, pero tras la recepción de los mensajes, la mujer dejó de responder y fue entonces que decidieron denunciarla ante la Justicia.

Este martes S. se negó declarar ante el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, según informó el sitio El Territorio, y continuará detenida.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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