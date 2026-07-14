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Cuba sufrió un nuevo apagón masivo: el sistema eléctrico nacional colapsó por quinta vez en 2026

La Unión Eléctrica confirmó una nueva desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional. Es el quinto apagón general del año y profundiza la crisis energética que atraviesa la isla, donde los cortes de luz ya afectan a gran parte de la población.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Nuevo apagón masivo en Cuba.
Nuevo apagón masivo en Cuba. Foto: REUTERS
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Cuba volvió a quedar a oscuras este martes tras registrarse un nuevo colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el quinto apagón generalizado en lo que va de 2026. La interrupción del servicio fue confirmada por la Unión Eléctrica (UNE), empresa estatal dependiente del Ministerio de Energía y Minas, que informó que la desconexión ocurrió a las 11:05 (hora local), aunque sin precisar las causas del incidente.

El nuevo colapso agrava una crisis energética que se profundizó durante los últimos meses y que mantiene a millones de cubanos sometidos a extensos cortes de electricidad.

Nuevo apagón masivo en Cuba. Foto: REUTERS

El sistema eléctrico de Cuba atraviesa una crisis histórica

La situación energética de la isla se deterioró progresivamente desde 2024 y se agravó durante este año por la escasez de combustible, el deterioro de la infraestructura eléctrica y las dificultades para importar petróleo.

En apenas una semana, el país sufrió dos apagones nacionales. El lunes anterior también se había producido un colapso del SEN, cuya recuperación demandó alrededor de 36 horas para restablecer el servicio en todas las provincias.

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Pocos días antes, otro apagón había dejado sin electricidad a buena parte del país durante casi 40 horas.

Con este nuevo episodio, Cuba acumula cinco desconexiones generales del sistema eléctrico en 2026 y un total de diez apagones nacionales en los últimos dos años, reflejando la fragilidad de la red energética.

Nuevo apagón masivo en Cuba. Foto: REUTERS

Entretanto, restablecer el Sistema Eléctrico Nacional es un proceso complejo que requiere reconstruir gradualmente toda la red de generación.

El procedimiento comienza con fuentes de energía de arranque rápido, como centrales hidroeléctricas, parques solares y motores de generación distribuida. A partir de esa energía inicial se alimentan progresivamente las grandes centrales termoeléctricas, que constituyen la principal fuente de electricidad del país.

Debido a esta metodología, las autoridades reconocen que la recuperación total del servicio puede extenderse durante varios días.

Cortes de luz de hasta tres días en algunas provincias

Los apagones afectan prácticamente a todo el territorio cubano. En las últimas semanas, la UNE había advertido que durante los horarios de mayor demanda hasta el 69% del país podría quedar sin suministro eléctrico.

En algunas zonas de La Habana se registraron interrupciones superiores a las 35 horas consecutivas, mientras que en varias provincias del interior los habitantes denunciaron cortes que llegaron a prolongarse durante tres días seguidos.

La falta de combustible agrava la emergencia

Actualmente, ocho de las 16 unidades termoeléctricas del país permanecen fuera de servicio por averías o tareas de mantenimiento.

A esta situación se suma la escasez de petróleo. Cuba necesita más de 100.000 barriles diarios para abastecer su demanda energética, pero su producción nacional apenas cubre unos 40.000 barriles por día, por lo que depende de las importaciones.

Nuevo apagón masivo en Cuba. Foto: REUTERS

El último gran cargamento llegó a fines de marzo a bordo del petrolero ruso Anatoli Kolodkin, que descargó aproximadamente 730.000 barriles en la bahía de Matanzas, un volumen suficiente para abastecer el consumo nacional durante apenas dos semanas.

Con una infraestructura envejecida, déficit de combustible y reiterados colapsos del sistema, la crisis eléctrica continúa siendo uno de los principales desafíos que enfrenta Cuba, mientras millones de ciudadanos soportan cortes de luz cada vez más prolongados y frecuentes.

CubaElectricidadCrisis
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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