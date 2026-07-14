Harry Kane evitó entrar en polémicas en la previa al duelo con Argentina: “Tenemos que enfocarnos en el fútbol”

Harry Kane en el entrenamiento de Inglaterra. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Harry Kane habló en la previa al duelo de las semifinales del Mundial 2026 ante Argentina y remarcó que el desafío para el equipo dirigido por Thomas Tuchel será enfrentar a toda la Scaloneta y no solamente a Lionel Messi.

El delantero del Bayern Munich, en diálogo con ITV Sport, aseguró: “Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima de su carrera y nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única”.

Harry Kane en el entrenamiento de Inglaterra. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El goleador inglés destacó la dimensión histórica del capitán argentino y su impacto sostenido en la elite del fútbol mundial: “Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo”.

De todos modos, Kane buscó ampliar el foco y avisó que Inglaterra no puede reducir su plan de partido a marcar al número 10 argentino: “El partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”.

Harry Kane en el entrenamiento de Inglaterra. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

“Obviamente es muy efectivo cuando tiene el balón y especialmente en su equipo. Cuando el equipo cree en él y todo gira en torno a él, esa confianza se transmite entre ellos”, analizó Kane.

En esa línea, advirtió que Inglaterra deberá superar una prueba exigente: “Esa es otra prueba que tendremos que superar y con la que tendremos que lidiar”.

Inglaterra vs Argentina por la semifinal del Mundial 2026 Foto: Canal26.com

Kane, además, habló de las expectativas de Inglaterra en el tramo final del Mundial y se mostró confiado en las posibilidades de su equipo.

“Sé lo que podemos lograr como equipo y sabía que íbamos a ser uno de los favoritos. Con las herramientas que tenemos, somos un equipo realmente difícil de vencer, y lo hemos demostrado”, sostuvo.

Jude Bellingham y Harry Kane, las dos figuras de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Paul Childs)

Por último, el delantero remarcó su buen momento personal y aseguró que se siente especialmente peligroso cerca del área rival: “Si me dan el balón por ahí, siento que puedo ser efectivo”.

Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse por los puntos después de 24 años, ya que el último antecedente oficial fue en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando los ingleses ganaron 1 a 0 con gol de David Beckham de penal. Esta vez, el premio será un lugar en la final del Mundial 2026.