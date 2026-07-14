Cuánto mide Iván Barton: la altura del árbitro de El Salvador que dirige la semifinal entre Francia y España

Fue el encargado de dirigir la semifinal entre Francia y España Foto: REUTERS

El salvadoreño Iván Barton es el encargado de dirigir el picante partido entre España y Francia por las semifinales del Mundial 2026. A los 35 años, el juez centroamericano salió a la cancha por cuarta vez en lo que va del certamen consolidándose como uno de los hombres de mayor confianza para la FIFA a la hora de las paradas bravas. Más allá de sus antecedentes y sus decisiones técnicas en el campo de juego, su presencia despertó una curiosidad masiva entre los televidentes que rápidamente se trasladó a las redes sociales: ¿cuánto mide el árbitro del partido?

A través de la televisión en el marco del choque de potencias europeas en el Estadio de Dallas, la figura del juez principal llamó la atención por parecer significativamente más bajo que los futbolistas. La respuesta a la duda que se volvió viral es concreta: Barton mide 1,69, una altura inusual para los estándares del arbitraje de élite internacional, pero que no le impidió plantarse con autoridad ante las principales figuras del fútbol mundial.

El juez fue elegido para dirigir Francia - España por la semifinal del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La terna arbitral y el camino del árbitro Iván Barton en la Mundial 2026

Barton cuenta con el respaldo absoluto de la FIFA y arrastra un recorrido importante en este torneo, donde ya estuvo al frente de tres partidos previos antes de ser designado para la semifinal:

Partidos dirigidos en el Mundial 2026: estuvo a cargo de los cruces Turquía - Paraguay y Japón - Suecia durante la fase de grupos y posteriormente comandó las acciones en el duelo entre Suiza y Colombia por los octavos de final.

El equipo que lo acompaña: en las líneas está secundado por su compatriota David Morán y por el nicaragüense Antonio Pupiro como asistentes de línea. A su vez, los suecos Glenn Nyberg y Mahbod Beigi completan la nómina del cuerpo arbitral asignado.

La trayectoria de Iván Barton, un árbitro con roce internacional

Barton es internacional desde 2018 y cuenta con una vasta experiencia en competencias de fuste a nivel global. En su currículum, destacan participaciones en la Copa Oro de la Concacaf, la Liga de las Naciones, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 -disputados en 2021- y su presencia en el Mundial de Qatar 2022, que precede a su actual labor en la cita de Estados Unidos, Canadá y México 2026.