Una nueva “marcha atrás” de Trump: aseguró que no habrá cobro de peajes por parte de los EEUU en el estrecho de Ormuz

Trump deja sin efecto el cobro de peajes por el estrecho de Ormuz que él mismo había anunciado un día atrás. Foto: REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al anunciar que desistirá de aplicar el peaje del 20% que había propuesto para los buques que navegan por el estratégico estrecho de Ormuz, una medida que había presentado apenas un día antes como parte de una nueva ofensiva contra Irán.

A través de un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario explicó que la iniciativa será reemplazada por una estrategia basada en acuerdos comerciales y de inversión con los principales aliados de Washington en el Golfo Pérsico.

La decisión llega en medio de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán, con ataques cruzados sobre instalaciones estratégicas y embarcaciones en una de las rutas marítimas más importantes del comercio mundial.

Trump mantiene el bloqueo a los barcos vinculados con Irán

Si bien descartó el cobro del gravamen, Trump confirmó que continuará con el endurecimiento de las restricciones contra la República Islámica.

Según explicó, Estados Unidos establecerá un bloqueo total para las embarcaciones que tengan como destino u origen puertos iraníes, así como para aquellas que transporten mercancías relacionadas con Irán.

El mandatario sostuvo que la medida busca incrementar la presión económica sobre Teherán mientras continúan las tensiones por el programa nuclear iraní y los recientes ataques contra el transporte marítimo internacional.

En su publicación, Trump aseguró que el estrecho de Ormuz permanece abierto para el comercio internacional “excepto para Irán”, y destacó el papel de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el control de la zona.

El peaje nunca llegó a entrar en vigencia

El lunes, Trump había anunciado la creación de una denominada “Tarifa de Reembolso a Estados Unidos”, equivalente al 20% del valor del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

La propuesta generó repercusiones inmediatas debido a que Washington históricamente había criticado cualquier intento de imponer peajes o restricciones a la libre navegación en esa vía estratégica.

El estrecho de Ormuz vuelve a ser el foco del conflicto. Foto: REUTERS

Sin embargo, el gravamen nunca llegó a aplicarse oficialmente y fue retirado antes de su entrada en vigor.

En su lugar, el presidente estadounidense afirmó haber mantenido conversaciones “muy productivas” con los líderes de Oriente Medio, quienes, según aseguró, impulsarán nuevas inversiones en territorio estadounidense.

Trump promete inversiones millonarias

El mandatario afirmó que los acuerdos con los países del Golfo permitirán atraer nuevas fábricas, plantas industriales y equipamiento hacia Estados Unidos.

Aunque no ofreció detalles sobre los montos, los plazos ni los países involucrados, aseguró que las inversiones serán “masivas” y contribuirán a la creación de millones de empleos bien remunerados.

Trump también sostuvo que Estados Unidos atraviesa un momento de fortaleza económica y militar, y reiteró que su administración impedirá que Irán desarrolle armamento nuclear.

Entretanto, continúan los ataques en el estrecho de Ormuz. Y es que el anuncio de Trump coincidió con una nueva jornada de enfrentamientos en la región.

Durante las últimas horas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informó haber atacado dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos que navegaban por este corredor marítimo internacional. Además, aseguró que también fueron alcanzadas instalaciones militares estadounidenses en Jordania y Bahréin.

Por su parte, el ejército de Estados Unidos confirmó haber realizado ataques contra objetivos destinados a reducir la capacidad iraní para atacar el transporte marítimo comercial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

Medios iraníes reportaron al menos tres muertos como consecuencia de los bombardeos estadounidenses.

Mientras tanto, Kuwait informó que sus fuerzas armadas debieron responder a la presencia de objetivos aéreos hostiles sobre su espacio aéreo.

La situación mantiene en alerta a los mercados energéticos internacionales, ya que el estrecho de Ormuz concentra aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo. Cualquier alteración en su funcionamiento podría provocar nuevas subas en el precio del crudo y generar un impacto directo sobre la inflación y la economía global.