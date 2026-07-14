Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Una nueva “marcha atrás” de Trump: aseguró que no habrá cobro de peajes por parte de los EEUU en el estrecho de Ormuz

El anuncio lo emitió el presidente estadounidense tan solo un día después de haber dicho que quería empezar a cobrar este peaje. Lo que destacó es que el paso permanece abierto para el comercio internacional, “excepto para Irán”.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Trump deja sin efecto el cobro de peajes por el estrecho de Ormuz que él mismo había anunciado un día atrás.
Trump deja sin efecto el cobro de peajes por el estrecho de Ormuz que él mismo había anunciado un día atrás. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al anunciar que desistirá de aplicar el peaje del 20% que había propuesto para los buques que navegan por el estratégico estrecho de Ormuz, una medida que había presentado apenas un día antes como parte de una nueva ofensiva contra Irán.

A través de un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario explicó que la iniciativa será reemplazada por una estrategia basada en acuerdos comerciales y de inversión con los principales aliados de Washington en el Golfo Pérsico.

La decisión llega en medio de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán, con ataques cruzados sobre instalaciones estratégicas y embarcaciones en una de las rutas marítimas más importantes del comercio mundial.

Trump mantiene el bloqueo a los barcos vinculados con Irán

Si bien descartó el cobro del gravamen, Trump confirmó que continuará con el endurecimiento de las restricciones contra la República Islámica.

Contenido Recomendado

El precio del petróleo supera los US$85 por la escalada entre EEUU e Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo supera los US$85 por la escalada entre EEUU e Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz

Irán redobló su ofensiva:atacó una base de EE.UU. en Bahréin y dos petroleros en el estrecho de Ormuz

Irán redobló su ofensiva: atacó una base de EE.UU. en Bahréin y dos petroleros en el estrecho de Ormuz

Según explicó, Estados Unidos establecerá un bloqueo total para las embarcaciones que tengan como destino u origen puertos iraníes, así como para aquellas que transporten mercancías relacionadas con Irán.

El mandatario sostuvo que la medida busca incrementar la presión económica sobre Teherán mientras continúan las tensiones por el programa nuclear iraní y los recientes ataques contra el transporte marítimo internacional.

En su publicación, Trump aseguró que el estrecho de Ormuz permanece abierto para el comercio internacional “excepto para Irán”, y destacó el papel de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el control de la zona.

El peaje nunca llegó a entrar en vigencia

El lunes, Trump había anunciado la creación de una denominada “Tarifa de Reembolso a Estados Unidos”, equivalente al 20% del valor del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

La propuesta generó repercusiones inmediatas debido a que Washington históricamente había criticado cualquier intento de imponer peajes o restricciones a la libre navegación en esa vía estratégica.

El estrecho de Ormuz vuelve a ser el foco del conflicto. Foto: REUTERS

Sin embargo, el gravamen nunca llegó a aplicarse oficialmente y fue retirado antes de su entrada en vigor.

En su lugar, el presidente estadounidense afirmó haber mantenido conversaciones “muy productivas” con los líderes de Oriente Medio, quienes, según aseguró, impulsarán nuevas inversiones en territorio estadounidense.

Trump promete inversiones millonarias

El mandatario afirmó que los acuerdos con los países del Golfo permitirán atraer nuevas fábricas, plantas industriales y equipamiento hacia Estados Unidos.

Aunque no ofreció detalles sobre los montos, los plazos ni los países involucrados, aseguró que las inversiones serán “masivas” y contribuirán a la creación de millones de empleos bien remunerados.

Trump también sostuvo que Estados Unidos atraviesa un momento de fortaleza económica y militar, y reiteró que su administración impedirá que Irán desarrolle armamento nuclear.

Entretanto, continúan los ataques en el estrecho de Ormuz. Y es que el anuncio de Trump coincidió con una nueva jornada de enfrentamientos en la región.

Durante las últimas horas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informó haber atacado dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos que navegaban por este corredor marítimo internacional. Además, aseguró que también fueron alcanzadas instalaciones militares estadounidenses en Jordania y Bahréin.

Por su parte, el ejército de Estados Unidos confirmó haber realizado ataques contra objetivos destinados a reducir la capacidad iraní para atacar el transporte marítimo comercial.

Donald Trump en conferencia de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

Medios iraníes reportaron al menos tres muertos como consecuencia de los bombardeos estadounidenses.

Mientras tanto, Kuwait informó que sus fuerzas armadas debieron responder a la presencia de objetivos aéreos hostiles sobre su espacio aéreo.

La situación mantiene en alerta a los mercados energéticos internacionales, ya que el estrecho de Ormuz concentra aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo. Cualquier alteración en su funcionamiento podría provocar nuevas subas en el precio del crudo y generar un impacto directo sobre la inflación y la economía global.

Medio OrienteEstados UnidosIránDonald Trump
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Murió Catalina Giraldo:la psicóloga colombiana que accedió a la eutanasia tras años de sufrimiento psicológico

    Murió Catalina Giraldo: la psicóloga colombiana que accedió a la eutanasia tras años de sufrimiento psicológico

  2. El megabuque que busca convertirse en una ciudad permanente sobre el mar:podrían vivir hasta 80.000 personas

    El megabuque que busca convertirse en una ciudad permanente sobre el mar: podrían vivir hasta 80.000 personas

  3. Una “ciudad-aeropuerto” en Sudamérica:construyen una impactante terminal que será capaz de albergar a 40 millones de personas

    Una “ciudad-aeropuerto” en Sudamérica: construyen una impactante terminal que será capaz de albergar a 40 millones de personas

  4. Irán redobló su ofensiva:atacó una base de EE.UU. en Bahréin y dos petroleros en el estrecho de Ormuz

    Irán redobló su ofensiva: atacó una base de EE.UU. en Bahréin y dos petroleros en el estrecho de Ormuz

  5. Ucrania intensifica la guerra con drones y asegura haber alcanzado 116 barcos de la “flota fantasma” rusa en nueve días

    Ucrania intensifica la guerra con drones y asegura haber alcanzado 116 barcos de la “flota fantasma” rusa en nueve días
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Deportes

Prohibieron imágenes de las Islas Malvinas para Argentina-Inglaterra:la decisión que tomó la FIFA antes de la semifinal

Prohibieron imágenes de las Islas Malvinas para Argentina-Inglaterra: la decisión que tomó la FIFA antes de la semifinal

Desalojo en 20 días para inquilinos que no paguen y restitución en 5 para usurpadores:el debate que llega al Senado

F-16 para Argentina:cuándo llega la segunda tanda de cazas y por qué se adelanta el operativo

Adrián Ravier habló del incremento de la morosidad en las familias:“La gente se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos”

Economía

La inflación de junio 2026 fue de 1,9% y acumuló 16,8% en el primer semestre

La inflación de junio 2026 fue de 1,9% y acumuló 16,8% en el primer semestre

ARCA lanzó un nuevo plan para pagar deudas en cuotas:quiénes pueden acceder y qué conviene revisar antes de adherirse

Reforma Laboral para empleadas domésticas en 2026:qué cambió y qué deben hacer los empleadores

Adrián Ravier habló del incremento de la morosidad en las familias:“La gente se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos”

Internacionales

Cuba sufrió un nuevo apagón masivo:el sistema eléctrico nacional colapsó por quinta vez en 2026

Cuba sufrió un nuevo apagón masivo: el sistema eléctrico nacional colapsó por quinta vez en 2026

Una nueva “marcha atrás” de Trump:aseguró que no habrá cobro de peajes por parte de los EEUU en el estrecho de Ormuz

El robot anfibio con ametralladora que utilizó Ucrania para atacar a Rusia en Jersón

Murió Catalina Giraldo:la psicóloga colombiana que accedió a la eutanasia tras años de sufrimiento psicológico