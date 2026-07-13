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Javier Milei insiste con la reforma del Banco Central: recibe a legisladores en la Casa Rosada

El Presidente confirmó que ya comenzó a discutir el proyecto con su gabinete y adelantó que buscará enviarlo al Congreso. El proyecto busca modificar de manera profunda el funcionamiento de la entidad monetaria. La iniciativa propone que el Banco Central tenga un único objetivo: preservar el valor de la moneda, en lugar de las distintas funciones que hoy establece su Carta Orgánica.

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Javier Milei en el Congreso.
Javier Milei en el Congreso. Foto: NA
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El Gobierno retoma la agenda esta semana con el objetivo de avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En ese contexto, el presidente Javier Milei convocó nuevamente a diputados y senadores de La Libertad Avanza para actualizar el estado de situación. El intercambio tendrá lugar este lunes a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada para comenzar a delimitar la estrategia que deberá darse el oficialismo si quiere aprobar el proyecto que diseña el Presidente en coordinación con el titular del organismo, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Con varios puntos por modificar, pero sin fecha de envío al Congreso ni estimación temporaria para su tratamiento, la nueva mesa política volverá a reunirse el martes. Aún sin horario, la plana mayor del poder deberá discutir la hoja de ruta y los plazos para motorizar la actividad en el Congreso en la previa al inicio de la etapa preelectoral.

Javier Milei insiste con la reforma del Banco Central: recibe a legisladores en la Casa Rosada Foto: Diario Hoy

Las prioridades del oficialismo

El Mundial 2026, el plazo definido por el oficialismo para adoptar las primeras definiciones, está próximo a llegar a su fin, por lo que la administración libertaria da los primeros pasos para concretar el objetivo de otros cuatro años de mandato.

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“La prioridad es la reelección de Milei”, plantearon desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Desde la tribu que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, coinciden en la necesidad de trabajar por el mismo objetivo.

En paralelo, los alfiles negociadores con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, a la cabeza, activan los contactos con los gobernadores aliados. Tras la foto del pasado miércoles en la provincia de Tucumán, este lunes será el turno de Claudio Poggi (San Luis), quien visitará las oficinas del Ministerio del Interior a las 10.

La idea de sumar apoyos legislativos y cerrar acuerdos electorales parece tomar forma. En la agenda para la semana, Karina Milei convocó a un encuentro con legisladores libertarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que tendrá lugar el próximo jueves para ordenar agendas. Ese mismo día, a las 19, el mandatario participará del aniversario de la Bolsa de Comercio.

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