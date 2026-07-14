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Conmoción en Misiones: hacía “willy”, mató a un soldado del Ejército Argentino y fue detenido tras una publicación en Marketplace

El motociclista de 18 años escapó del lugar a pie luego del impacto mortal y fue detenido casi 10 horas después a partir de una publicación en Facebook Marketplace realizada por la Policía. El momento de la muerte quedó registrado en cámaras de seguridad.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Un motociclista que hacía "Willy" atropelló y mató a un soldado del Ejército en Misiones.
Un motociclista que hacía "Willy" atropelló y mató a un soldado del Ejército en Misiones. Foto: captura video cámaras de seguridad.
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Un soldado del Ejército Argentino de 26 años murió durante la madrugada de este domingo tras ser atropellado por un motociclista de 18 años que realizaba la peligrosa maniobra conocida como “willy” sobre la avenida Costanera de Posadas, en Misiones. El conductor huyó del lugar a pie después del impacto, aunque fue localizado y detenido casi 10 horas más tarde.

Un motociclista que hacía "Willy" atropelló y mató a un soldado del Ejército en Misiones. Video: cámaras de seguridad.

El trágico hecho ocurrió cerca de las 5:30, cuando Rodrigo Adán Barrientos cruzaba la avenida junto a un compañero. En ese momento fue embestido por una motocicleta cuyo conductor circulaba sobre una sola rueda y perdió el control del vehículo. Como consecuencia del fuerte impacto, el soldado cayó al asfalto y falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

La víctima se desempeñaba en la Compañía de Cazadores de Monte XII del Ejército Argentino. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Tras el choque, el motociclista abandonó una Gilera Smash 110 cc y escapó a pie.

Cómo encontraron al culpable

Por disposición de la Fiscalía, se realizaron distintas pericias, entre ellas la autopsia al cuerpo de la víctima, mientras la Policía de Misiones inició una investigación para dar con el responsable. Los efectivos analizaron las imágenes de las cámaras de vigilancia y realizaron un relevamiento en redes sociales.

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Detuvieron al motociclista que hacía “Willy” y mató a un soldado del Ejército en Misiones. Foto: Policía de Misiones.

La investigación permitió identificar al sospechoso a partir de una publicación en Facebook Marketplace, donde se ofrecía a la venta una motocicleta con características similares a la utilizada en el hecho. De esta manera, los investigadores llegaron hasta un joven de 18 años, identificado como Juan Gabriel D. N.

El acusado fue detenido alrededor de las 16 en una vivienda del barrio Madariaga, en Posadas, y quedó a disposición de la Justicia. Durante el allanamiento se secuestraron prendas de vestir que coincidirían con las observadas en las filmaciones y también se le practicó un test de alcoholemia, cuyo resultado será incorporado al expediente.

Atropelló, mató y escapó sin asistir a la víctima: fue detenido en Avellaneda tras una investigación con cámaras de seguridad

Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron en Avellaneda a un hombre de 54 años acusado de atropellar y matar a un motociclista en el Puente Pueyrredón y luego escapar hacia la provincia de Buenos Aires. La captura fue posible tras una investigación que incluyó el análisis de imágenes del Anillo Digital y cámaras de seguridad privadas.

Atropelló y mató a un motociclista en el Puente Pueyrredón y escapó hacia Provincia. Video: Policía de la Ciudad.

El hecho ocurrió el 21 de junio sobre el Puente Pueyrredón, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Según la investigación, el sospechoso conducía un Volkswagen Gol gris perteneciente a la empresa constructora donde trabaja cuando embistió por detrás a un motociclista de 41 años que circulaba en una Corven Triax 250.

Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar sin asistir a la víctima y escapó por una de las bajadas del puente hacia Avellaneda. Minutos después, efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad y personal del SAME acudieron al lugar, donde confirmaron la muerte del motociclista a raíz de las graves lesiones sufridas.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 35, encabezada por María Paula Asaro, que encomendó a la División Investigaciones Comunales (DIC) 4 las tareas para identificar al responsable.

Atropelló y mató a un motociclista en el Puente Pueyrredón y escapó hacia Provincia. Foto: Policía de la Ciudad.

Gracias al relevamiento de cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir la fuga, identificar el vehículo involucrado y detener a su conductor.

MuerteAtropelló y matóEjército Argentino
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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