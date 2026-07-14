Ideal para el finde: cómo llegar a General Alvear, la ciudad que regalará asado de 10 vaquillonas a la reja y tendrá un show de Amar Azul

General Alvear, provincia de Buenos Aires. Foto: Google Maps.

La ciudad bonaerense de General Alvear se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas del invierno con tres jornadas llenas de propuestas para toda la familia. El evento, que se desarrollará entre el 24 y el 26 de julio en el predio del Ferrocarril, contará con entrada gratis e incluirá shows de música, feria de emprendedores, actividades tradicionales y uno de los grandes atractivos: 10 vaquillonas a la reja que se cocinarán para compartir con los asistentes.

La fiesta se realizará durante tres días y tendrá como broche de oro la presentación de Amar Azul, una de las bandas más populares de la cumbia argentina, que hará bailar al público con todos sus clásicos. Además, habrá shows de artistas locales, desfiles y distintas actividades pensadas para disfrutar en familia.

Alvear cumple 157 años y lo festeja con 10 vaquillonas al asador. Foto: prensa.

¿Cómo llegar a General Alvear desde CABA?

En auto:

General Alvear se encuentra a unos 240 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el viaje en auto demanda alrededor de 2 o 3 horas, dependiendo del tránsito.

La forma más sencilla de llegar es tomar la Autopista Riccheri o el Acceso Oeste hasta empalmar con la Ruta Nacional 205, que atraviesa localidades como Cañuelas, Lobos y Saladillo. Desde allí, el acceso a General Alvear se realiza por la Ruta Provincial 61, que conduce directamente al centro de la ciudad.

General Alvear, provincia de Buenos Aires Foto: Google Maps.

Transporte público:

Quienes prefieran viajar en transporte público también pueden hacerlo en micro desde las terminales de Retiro o Liniers. El recorrido suele demorar entre 4 y 6 horas, según el servicio elegido.

Con propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades para todas las edades, la fiesta promete convertirse en una escapada ideal para quienes buscan disfrutar de un fin de semana diferente sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo será el cronograma de la fiesta

Viernes 24 de julio

La celebración comenzará con el acto protocolar por el aniversario y el tradicional Fogón Criollo. Durante la noche se presentarán:

Taller de la Escuela Municipal de Música, dirigido por Miguel Caram.

Bauti y su Teclado.

Agustín Pardo.

Sábado 25 de julio

La jornada incluirá el tradicional Desfile Cívico-Militar, además de un amplio programa artístico con:

Desfile de moda gaucha.

Escuela Municipal de Música.

Ballet Ítalo-Argentina.

Taller Municipal de Folklore.

Grupo Senderos.

Grupo Huellas.

Grupo Pasos.

Zumba Pipi.

Ballet Folklórico General Alvear.

Esencia Nativa.

Dennise y La Banda.

Konne.

El cierre estará a cargo del grupo El Inicio, mientras comenzarán a encenderse los fogones para cocinar las vaquillonas.

Alvear cumple 157 años y lo festeja con 10 vaquillonas al asador. Foto: prensa.

Domingo 26 de julio

Desde las 11 comenzarán las actividades en el escenario principal con presentaciones de músicos, ballets y talleres municipales. Entre los artistas confirmados figuran:

Daniel Reyna y el Taller de Payadores y Músicos Bonaerenses.

Las Torres.

Braian Gibert.

Taller Municipal de Tango.

Maktub.

Danzarte.

Iris Marano.

Grupo Folklórico Posta Bermejo.

Grupo Coreográfico Saladillo.

Ballet Ucraniano Azul de Olavarría.

Contratiempo.

Agustín Pardo.

Quimbay.

Al mediodía se realizará el esperado almuerzo con las tradicionales vaquillonas a la reja, seguido por más espectáculos durante toda la tarde y el gran cierre con Amar Azul.

La celebración termina con una gran jineteada

Las actividades por el aniversario concluirán el 2 de agosto con una gran jineteada organizada por la Agrupación Gauchos Peregrinos.

La jornada incluirá pialada de terneros, procesión por el campo de doma, monta de ovejas para chicos, almuerzo criollo, sobremesa folklórica, ruedas de cuero tendido y grupa surera, además de la definición de los mejores jinetes de la competencia.