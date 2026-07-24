Gastón Edul debuta en La Velada del Año 6 contra Edu Aguirre: cuándo, a qué hora y por dónde ver la pelea

Gastón Edul en la Velada del Año Foto: Instagram

Comenzó la cuenta regresiva para que Gastón Edul protagonice uno de los combates más esperados de La Velada del Año 6, el evento de boxeo y entretenimiento organizado por el streamer español Ibai Llanos. Este fin de semana, el periodista deportivo se enfrentará al español Edu Aguirre, panelista de El Chiringuito y cercano a Cristiano Ronaldo.

La pelea despertó una gran expectativa, ya que ambos mostraron durante los últimos meses su preparación física y protagonizaron varios cruces en redes sociales. Además, con el enfrentamiento se aviva la rivalidad entre Ronaldo y Messi, ya que Edul es muy cercano a la Selección Argentina.

Gastón Edul en la Velada del Año Foto: Instagram

Pero además del debut del comunicador, la jornada contará con la participación de otros creadores de contenido e influencers de distintos países, entre ellos dos argentinos más que también buscarán quedarse con la victoria sobre el ring.

Cuándo pelea Gastón Edul contra Edu Aguirre en La Velada del Año 6

Tras una larga espera y casi 8 meses de preparación, la pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre se disputará el sábado 25 de julio en Sevilla, ante casi 80 mil espectadores que asistirán al evento que reunirá a streamers, periodistas e influencers de diferentes países.

El enfrentamiento abrirá la cartelera principal y será uno de los diez combates programados para la jornada. En las últimas semanas, ambos mostraron el intenso entrenamiento que realizaron para llegar en óptimas condiciones al esperado debut sobre el ring.

Llega La Velada del Año 6. Foto: Instagram @infolavelada

A qué hora es la pelea de Gastón Edul en Argentina y dónde verla online

La Velada del Año 6 comenzará a las 14:00 (hora de Argentina), mientras que el combate entre Gastón Edul y Edu Aguirre está previsto para las 15:00, aunque el horario puede modificarse levemente según el desarrollo del evento.

La transmisión será gratuita y podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube, donde millones de personas de todo el mundo seguirán cada uno de los combates y los shows musicales.

Sede oficial: dónde se realiza La Velada del Año 6 con el debut de Gastón Edul

La sexta edición de La Velada del Año se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, un escenario con capacidad para más de 80.000 espectadores.

El evento combinará boxeo amateur, música en vivo y espectáculos de primer nivel. Además de las peleas, habrá presentaciones de artistas internacionales como Yandel, Juanes, Bad Gyal y Anuel AA, entre otros invitados.

La Velada 6 de Ibai Foto: Instagram

Lit Killah y Gero Arias: los otros argentinos presentes en el evento de Ibai Llanos

Además de Gastón Edul, otros dos argentinos tendrán protagonismo en La Velada del Año 6. Por un lado, el cantante Lit Killah se enfrentará al español Kidd Keo en uno de los combates más esperados de la noche. El artista urbano aceptó el desafío tras varios meses de preparación física y buscará sorprender arriba del ring.

El otro representante argentino será el influencer y deportista Gero Arias, quien se medirá ante el experimentado creador de contenido español ViruZz, uno de los nombres con mayor trayectoria dentro de La Velada.

La delegación argentina se completa con la creadora de contenido Angie Velasco, una de las favoritas entre los adolescentes por su característico humor irónico y su forma de editar videos en formato cine, quien tendrá un desafío de alto nivel ante la puertorriqueña Alondrissa.

El combate enfrenta a dos de las influencers latinoamericanas con mayor crecimiento en redes sociales y genera una gran expectativa entre sus comunidades, ya que ambas mostraron una intensa preparación física en los meses previos y prometieron brindar uno de los duelos femeninos más entretenidos del evento.