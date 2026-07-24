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Luto en el fútbol del Ascenso: a los 53 años murió un símbolo y estrella de Olimpo

El fútbol argentino despide a un referente y figura clave del primer ascenso aurinegro a Primera División en 2001.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Ceferino Díaz
Ceferino Díaz
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Ceferino Tomás Abel Díaz, exfutbolista emblemático de Olimpo de Bahía Blanca, murió a los 53 años y su fallecimiento provocó un profundo dolor en el fútbol argentino, especialmente entre los hinchas aurinegros y en el ambiente del Ascenso. El club lo despidió públicamente como el capitán del primer ascenso a Primera División y recordó su aporte decisivo en una de las jornadas más importantes de la historia de la institución.

El adiós a Ceferino Díaz, una figura inolvidable de Olimpo

La noticia golpeó con fuerza en Bahía Blanca, en Necochea y en cada rincón donde el nombre de Ceferino Díaz sigue asociado a sacrificio, liderazgo y pertenencia. Para muchos hinchas, no fue solamente un volante central de temperamento fuerte: fue uno de los símbolos de aquel Olimpo que rompió una barrera histórica y se metió por primera vez en la elite del fútbol argentino.

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Ceferino Díaz
Ceferino Díaz Foto: Olimpo

Díaz había nacido en Juan N. Fernández, localidad del partido de Necochea, y desde muy joven construyó una carrera marcada por el esfuerzo, el recorrido por clubes del interior y una identidad futbolera ligada al Ascenso. Su estilo, basado en la entrega, la presencia física y el carácter, lo convirtió en un jugador respetado dentro y fuera de la cancha.

El día que Ceferino Díaz entró para siempre en la historia de Olimpo

El momento que transformó a Ceferino Díaz en leyenda llegó el 27 de diciembre de 2001. Ese día, Olimpo consiguió su primer ascenso a Primera División tras vencer por 4-0 a Instituto, en una definición que quedó grabada como una de las páginas doradas del club bahiense. Díaz fue protagonista absoluto: marcó dos goles y se convirtió en una de las grandes figuras de aquella tarde inolvidable.

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Aquel equipo era dirigido por Gustavo Alfaro, quien supo encontrar en Díaz a un futbolista capaz de ordenar, empujar y contagiar desde la mitad de la cancha. El entrenador lo definía como un “todoterreno”, una descripción que reflejaba su manera de jugar: intenso, combativo, generoso en el despliegue y siempre dispuesto a asumir responsabilidades.

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Para Olimpo, ese ascenso no fue un logro más. Significó cruzar una frontera histórica, poner al club en la máxima categoría y cambiar para siempre la relación de la ciudad con su equipo. En ese contexto, el nombre de Ceferino Díaz quedó unido a una alegría colectiva que todavía emociona a los hinchas aurinegros.

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Una carrera extensa, con recorrido por el fútbol argentino y el exterior

Antes y después de su etapa más recordada en Olimpo, Díaz tuvo una trayectoria amplia y diversa. Vistió camisetas como las de Huracán de Tres Arroyos, Almirante Brown de Arrecifes, Cipolletti, Quilmes, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe, Deportivo Quito de Ecuador y Guillermo Brown de Puerto Madryn, entre otros clubes.

Ceferino Díaz
Ceferino Díaz

Sus primeros pasos los dio en Defensores de Juan N. Fernández, donde empezó a forjarse como futbolista. También jugó en Jorge Newbery de Lobería y fue parte de un logro muy recordado en 1993, cuando Defensores conquistó la Liga Necochea después de 25 años sin títulos, un hito que impulsó su proyección hacia el profesionalismo.

Ese recorrido explica por qué su muerte generó repercusión más allá de Olimpo. Díaz representaba a una clase de futbolistas muy reconocida en el Ascenso: jugadores de carácter, con carreras construidas paso a paso, lejos de los flashes permanentes, pero muy cerca del afecto genuino de los hinchas.

El mensaje de Olimpo y el recuerdo de los hinchas

Tras conocerse su fallecimiento, Olimpo publicó un mensaje de despedida en redes sociales en el que lamentó profundamente la muerte de Ceferino Díaz, lo recordó como capitán del primer ascenso a Primera División y destacó que fue autor de dos goles frente a Instituto. El club también acompañó en el dolor a su familia y amigos.

La despedida tuvo un fuerte tono emocional porque, para el hincha aurinegro, Díaz no es apenas un nombre del pasado. Es parte de una memoria compartida: la del jugador que apareció en el partido decisivo, que empujó desde el medio y que convirtió cuando Olimpo necesitaba escribir historia.

Fútbol de AscensoFutbolistaMuerte
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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