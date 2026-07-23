El actor español Javier Bardem aclaró sus dichos sobre Argentina: “Es injusto que se juzgue a la Selección por las actitudes del presidente Milei”

El actor español apuntó contra el presidente Javier Milei Foto: Captura de pantalla

El actor español Javier Bardem salió a aclarar la polémica generada por sus declaraciones sobre la Argentina luego de criticar al presidente Javier Milei por su respaldo al gobierno de Israel y al primer ministro Benjamín Netanyahu. Tras la final del Mundial 2026, sus palabras provocaron una fuerte reacción en redes sociales y fueron interpretadas por muchos como un ataque al país.

Frente a esa situación, Bardem publicó un video en su cuenta de Instagram para explicar el verdadero sentido de sus declaraciones y desmentir que haya realizado comentarios ofensivos contra los argentinos.

Qué había dicho Javier Bardem tras la final del Mundial 2026

Luego de la consagración de España en la Copa del Mundo, Bardem brindó una entrevista al periodista Mehdi Hasan en la que vinculó el clima político internacional con el desarrollo del torneo.

Durante la conversación sostuvo que el apoyo del presidente Javier Milei al gobierno israelí había agregado un componente político al partido decisivo. “Tener a un presidente como Milei apoyando un genocidio y estando orgulloso de ello ha traído un peso extra al partido que no creo que pertenezca al fútbol, pero está en el ambiente”, afirmó el actor.

Javier Bardem y sus dichos sobre Argentina. Video: X/@somoscorta

Además, consideró que muchas personas terminaron apoyando a España no por cuestiones deportivas, sino como una forma de expresar rechazo a la postura del mandatario argentino respecto del conflicto en Medio Oriente. Sus declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales y numerosos usuarios argentinos cuestionaron que se asociara a toda la sociedad con las decisiones del Gobierno nacional.

La aclaración de Bardem: “Milei no representa a la mayoría de los argentinos”

Ante la repercusión, el ganador del Oscar decidió publicar un mensaje para explicar que sus palabras habían sido sacadas de contexto. “Quiero aclarar lo que dije en la entrevista, lo que nunca he dicho y lo que nunca diría”, comenzó señalando.

Según explicó, su intención era precisamente remarcar que no era justo trasladar las posiciones políticas del presidente a toda la población argentina. “Era injusto que se juzgase a la Selección Argentina por las actitudes del presidente de Argentina, Milei, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos”, expresó.

También sostuvo que le parecía injusto que la postura internacional del Gobierno pudiera influir en el apoyo que recibiera la Selección Argentina durante el Mundial, pese al nivel futbolístico demostrado por el equipo: “Nunca diría que Argentina es un país xenófobo o racista”.

Uno de los puntos centrales de su video fue desmentir las versiones que aseguraban que había calificado a la Argentina como un país xenófobo o racista. “Lo que nunca he dicho y nunca diría es que Argentina es un país xenófobo o racista”, afirmó de manera categórica.

Bardem agregó que siente un profundo respeto por la Argentina y destacó su admiración por la cultura, el cine, los actores, la sociedad y distintos procesos históricos del país. Incluso puso como ejemplo el proceso de juzgamiento y reparación a las víctimas de la última dictadura militar, al que definió como una referencia para otros países, entre ellos España.

El mensaje final de Javier Bardem a los argentinos

En el cierre del video, el actor recordó la cantidad de amigos y colegas argentinos que forman parte de su vida tanto en España como en la Argentina.

Javier Bardem. Foto: EFE.

Además, aseguró que mantiene un fuerte vínculo afectivo con el país y reiteró que nunca realizaría declaraciones ofensivas hacia el pueblo argentino. “Tengo mucho cariño, mucho respeto, mucha gratitud y mucha admiración por el pueblo argentino”, expresó.

Finalmente, Bardem pidió que no se le atribuyan frases que nunca pronunció y reiteró que su crítica estuvo dirigida exclusivamente a las posiciones políticas del presidente Javier Milei, y no a la sociedad argentina ni a la Selección nacional.