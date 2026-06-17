El Gobierno anunció un plus salarial para las Fuerzas Armadas: quiénes cobrarán hasta un 25% más desde julio 2026

Los salarios de las Fuerzas Armadas argentinas. Foto: X/@Zonamilitar1

El Gobierno nacional oficializó un nuevo beneficio salarial para el personal de las Fuerzas Armadas que cuente con estudios terciarios, universitarios y de posgrado. La medida, que comenzará a regir a partir del 1° de julio, busca reconocer la formación académica de los militares y fomentar la capacitación profesional dentro de las distintas fuerzas.

La decisión fue formalizada mediante el DNU 473, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y alcanzará tanto al personal militar en actividad como a retirados y pensionados. Según establece la normativa, el nuevo suplemento por título representará un incremento de entre el 10% y el 25% sobre el haber mensual, dependiendo del nivel educativo alcanzado.

Los salarios de las Fuerzas Armadas argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

El decreto aclaró que el beneficio será percibido por la totalidad del personal independientemente de la modalidad de ingreso a la fuerza, siempre que la titulación acreditada tenga relación con las funciones desempeñadas dentro de la institución correspondiente.

Desde el Gobierno, argumentaron que la ausencia de incentivos económicos para quienes obtienen títulos superiores contribuye a la pérdida de recursos humanos especializados y dificulta la permanencia de profesionales capacitados en las Fuerzas Armadas. En ese contexto, sostuvieron que resulta necesario reconocer el esfuerzo académico y promover la formación continua como una herramienta para fortalecer las capacidades operativas y técnicas del personal militar.

La nueva escala establece que quienes posean títulos universitarios de posgrado, especialización, maestría o doctorado percibirán un adicional equivalente al 25% de su haber mensual. En el caso de estudios realizados en el exterior, solo serán reconocidos aquellos que hayan sido autorizados o avalados por la fuerza correspondiente y cuenten con la documentación de validación exigida.

Por su parte, los militares que acrediten títulos universitarios de grado con una duración mínima de cuatro años accederán a un suplemento del 15%. En tanto, quienes cuenten con tecnicaturas o títulos superiores equivalentes de al menos dos años de cursada recibirán un adicional del 10%.

La implementación de este beneficio se suma a la escala salarial vigente para junio de 2026. Actualmente, un teniente general, almirante o brigadier general percibe un haber superior a los $3,1 millones, mientras que los salarios de los suboficiales y cabos oscilan entre los $814.000 y $1,5 millones, según el rango.

Los salarios de las Fuerzas Armadas argentinas.

Sueldos vigentes en las Fuerzas Armadas durante junio 2026

Mientras se prepara la implementación del nuevo aumento por formación académica, los integrantes de las Fuerzas Armadas y del personal de establecimientos navales continúan percibiendo los haberes correspondientes a la escala salarial vigente para junio de 2026: