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El día que Evita viajó a España con barcos repletos de comida para asistir a un pueblo golpeado por el hambre

En 1947, Eva Perón llegó a España en plena posguerra, mientras Argentina enviaba trigo, maíz, carne y alimentos para aliviar la crisis alimentaria española.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Eva Perón en España
Eva Perón en España Foto: Wikipedia
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En junio de 1947, Eva Duarte de Perón aterrizó en España y se convirtió en una de las figuras más esperadas por un pueblo marcado por la escasez, las cartillas de racionamiento y la posguerra. Su llegada no fue solo una visita diplomática. Detrás de los recibimientos multitudinarios, los balcones colmados y las calles llenas de gente, había una historia mucho más profunda: la de barcos argentinos cargados de alimentos que cruzaban el Atlántico para asistir a una España que atravesaba uno de los períodos más difíciles de su historia reciente.

Una España con hambre tras la Guerra Civil

La Guerra Civil española terminó en 1939, pero sus consecuencias se extendieron durante años. La economía quedó dañada, la producción agrícola cayó, faltaban combustibles, divisas y productos básicos, y millones de familias debían organizar su vida cotidiana alrededor del racionamiento. En ese contexto, conseguir pan, aceite, carne o legumbres podía convertirse en una verdadera odisea.

A esa crisis interna se sumó el aislamiento internacional del régimen de Francisco Franco después de la Segunda Guerra Mundial. España quedó marginada de buena parte del sistema diplomático internacional y también fue excluida de los grandes mecanismos de reconstrucción europea, como el Plan Marshall. Para el país, la falta de acceso a mercados y ayuda externa golpeó directamente sobre la mesa de las familias.

Argentina, el país que puso comida en los barcos

En ese escenario apareció la Argentina de Juan Domingo Perón, un país con una fuerte capacidad agroexportadora y reservas de alimentos. El 30 de octubre de 1946 se firmó el Convenio Comercial y de Pagos Hispano-Argentino, un acuerdo clave que permitió enviar a España productos esenciales como trigo, maíz, carne, aceite, legumbres, huevos y otros víveres.

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En 1947, Eva Perón llegó a España en plena posguerra
Eva Perón en España Foto: Wikipedia

Según registros históricos sobre aquel convenio, Argentina se comprometió a suministrar 400.000 toneladas de trigo durante 1947 y 300.000 toneladas en 1948, además de 120.000 toneladas de maíz en 1947 y 100.000 en 1948, siempre sujeto a las condiciones de producción. También se incluyeron otros alimentos básicos que eran urgentes para la población española.

Por eso, cuando Evita llegó a Madrid, no viajaba sola: la precedía una imagen poderosa de solidaridad argentina. Los alimentos enviados desde Buenos Aires se habían convertido en una ayuda concreta para hogares que llevaban años conviviendo con el hambre.

La llegada de Evita a Madrid: una multitud en las calles

Eva Perón llegó al aeropuerto de Barajas el 8 de junio de 1947, donde fue recibida por Francisco Franco, Carmen Polo y autoridades del gobierno español. Su visita se extendió hasta el 26 de junio e incluyó recorridas por distintas ciudades, con actos oficiales y contactos con multitudes que salían a verla pasar.

Mensaje de Eva Perón en España

La recepción fue enorme. En Madrid, miles de personas se concentraron para verla. La prensa de la época retrató esa imagen de Evita como una figura de brillo internacional, pero también como la representante de un país que estaba enviando alimentos en un momento crítico. En la Plaza de Oriente, su presencia quedó asociada a una escena que marcaría la memoria popular: la multitud agradeciendo a la Argentina por la ayuda recibida.

El viaje que combinó diplomacia, política y asistencia humanitaria

La gira de Evita por España tuvo muchas lecturas. Para Franco, significaba una bocanada de aire frente al aislamiento internacional. Para Perón, era una manera de fortalecer la presencia argentina en el mundo de posguerra. Para Evita, fue también una oportunidad de proyectar su figura más allá de la Argentina, especialmente como símbolo de cercanía con los sectores populares.

Argentina enviaba trigo, maíz, carne y alimentos para aliviar la crisis alimentaria española
Eva Perón en España Foto: Wikipedia

Pero más allá de la diplomacia, hubo un dato imposible de ignorar: los barcos con comida eran reales. La ayuda no se limitó a discursos ni a gestos simbólicos. Venía en toneladas, en bodegas, en cargamentos de trigo y cereales que podían transformarse en pan sobre la mesa de una familia española.

La huella de una ayuda que todavía se recuerda

El episodio quedó grabado en la memoria de muchas generaciones. Durante años, en España se habló de los alimentos argentinos, de los cargamentos que llegaban en tiempos de necesidad y hasta de productos populares que fueron asociados al apellido Perón. En la memoria colectiva, esa ayuda quedó ligada al nombre de Evita, aunque formaba parte de una política internacional más amplia del gobierno argentino.

La historia también tiene matices. La relación entre Perón y Franco fue observada con atención por el mundo, especialmente por el contexto político de la posguerra. Sin embargo, para miles de españoles que vivían la escasez desde la cocina de sus casas, el dato más urgente no era geopolítico: era saber si habría pan, aceite o comida suficiente para los chicos.

Evita, España y una postal que cruzó el Atlántico

El viaje de Evita a España en 1947 fue mucho más que una gira oficial. Fue una postal cargada de simbolismo: una mujer argentina recibida por multitudes, un país europeo golpeado por la pobreza y barcos que llegaban desde el sur del mundo con alimentos para aliviar una crisis humanitaria.

A casi ocho décadas de aquel episodio, la imagen conserva fuerza porque une política, historia y memoria popular. Evita no solo viajó a España: llegó en nombre de una Argentina que, en aquel momento, puso su producción al servicio de un pueblo que necesitaba comer. Y esa escena, con barcos cargados de trigo y una multitud agradecida, sigue siendo uno de los capítulos más impactantes de la relación entre Argentina y España.

HistoriaEva PerónEspaña
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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