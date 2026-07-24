El paradisíaco lugar donde se filmó La Odisea: playas turquesas, historia milenaria y un mito que volvió al cine

Dónde se filmó La Odisea Foto: Warner

Hay lugares que parecen creados para el cine, pero también para la leyenda. Uno de ellos es Favignana, una isla italiana ubicada en Sicilia que se convirtió en uno de los escenarios más impactantes de La Odisea, la ambiciosa adaptación cinematográfica de Christopher Nolan sobre el clásico poema atribuido a Homero. La producción eligió este rincón del Mediterráneo por sus acantilados, calas de agua cristalina y paisajes rocosos, ideales para recrear el viaje de Odiseo después de la Guerra de Troya.

Favignana forma parte del archipiélago de las islas Egadas, frente a la costa occidental de Sicilia, y es conocida por su particular forma de mariposa vista desde el aire. Sus playas, como Cala Rotonda, Cala Rossa y Cala Azzurra, se destacan por sus tonos turquesa, sus cuevas naturales y una costa que parece detenida en el tiempo.

Favignana, la isla italiana que parece salida de un poema épico

La elección de Favignana no fue casual. En la nueva versión de La Odisea, la isla funcionó como una de las bases principales de filmación en Italia. Según reportes sobre el rodaje, Nolan filmó escenas en Cala Rotonda, en el islote de Preveto y en el Castillo de Santa Caterina, una fortaleza ubicada en una de las zonas más altas de la isla.

Dónde se filmó La Odisea Foto: Wikipedia

Este último punto tiene una potencia visual única: desde allí se observa el Mediterráneo en toda su inmensidad, con una mezcla de piedra, viento y mar que encaja perfectamente con el universo de Odiseo. La isla también fue vinculada por la tradición con algunas escalas del héroe griego antes de su enfrentamiento con el cíclope Polifemo, lo que refuerza su conexión simbólica con el relato homérico.

Un paraíso con más de 10.000 años de historia

Más allá de su belleza natural, Favignana guarda una historia mucho más profunda. La presencia humana en el archipiélago de las Egadas se remonta al Paleolítico superior, con restos arqueológicos hallados en distintas zonas de la isla y en territorios cercanos como Levanzo.

Dónde se filmó La Odisea Foto: Wikipedia

Durante la Antigüedad, las islas fueron un punto estratégico para los fenicios y cartagineses, grandes navegantes del Mediterráneo. Más tarde, el área quedó marcada por uno de los episodios navales más importantes del mundo antiguo: la Batalla de las Islas Egadas, ocurrida en el año 241 a.C., que selló el final de la Primera Guerra Púnica con la victoria romana sobre Cartago.

Ese pasado convierte a Favignana en mucho más que una postal de verano. Cada roca, cada cala y cada ruina parecen contar una parte de la historia del Mediterráneo: de los pueblos comerciantes a los imperios, de las rutas marítimas a las leyendas que Homero transformó en literatura eterna.

El Castillo de Santa Caterina, una fortaleza con vista de película

Uno de los puntos más cinematográficos de Favignana es el Castillo de Santa Caterina, utilizado como locación en la película. La construcción se encuentra sobre el monte homónimo y domina la isla desde las alturas. Su origen está vinculado a las fortificaciones medievales levantadas durante el período normando, cuando Sicilia era un territorio codiciado por distintas potencias del Mediterráneo.

Dónde se filmó La Odisea Foto: Warner

Con el paso del tiempo, la fortaleza cumplió distintas funciones defensivas y se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la isla. Su silueta solitaria, recortada sobre el cielo y el mar, aporta una imagen poderosa para una historia como La Odisea, donde el regreso, la resistencia y el paso del tiempo son temas centrales.

Playas de agua turquesa y cuevas que atraen al turismo internacional

Favignana es uno de esos destinos que seducen tanto a viajeros como a cineastas. Cala Rossa es probablemente su playa más famosa, con aguas transparentes entre antiguas canteras de toba. Cala Azzurra ofrece tonos celestes intensos y fondos bajos, mientras que Cala Rotonda es conocida por el llamado Arco de Ulises, una formación natural que vincula el paisaje con el imaginario mítico de la isla.

La isla también conserva antiguas canteras, senderos costeros, pueblos pesqueros y una fuerte tradición ligada a la pesca del atún. En el siglo XIX, la familia Florio impulsó el desarrollo de la industria atunera local y dejó una huella clave en la identidad económica y cultural de Favignana.