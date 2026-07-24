Ángel Correa jugará en River: acuerdo cerrado, cifra millonaria y otro campeón del mundo para Coudet

Ángel Correa. Foto: Instagram @angelcorrea32

River volvió a sacudir el mercado de pases con una incorporación de enorme impacto: Ángel Correa tiene todo encaminado para convertirse en nuevo jugador del club de Núñez. Después de varios días de negociaciones intensas, avances, frenos y cambios de escenario, el acuerdo con Tigres quedó cerrado y el delantero argentino regresará al fútbol local tras más de una década en el exterior.

El atacante, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, llega para reforzar una zona ofensiva en la que River buscaba jerarquía, experiencia internacional y poder de resolución. Su arribo representa una apuesta fuerte de la dirigencia y una señal clara para Eduardo Coudet, que suma una pieza de primera línea para afrontar el segundo semestre.

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Los detalles del acuerdo entre River y Tigres

La operación se terminó de encaminar luego de una negociación compleja con Tigres de México. Según los reportes, River acordó la compra del pase de Correa por una cifra cercana a los 15 millones de dólares, con la posibilidad de sumar otros montos por objetivos, mientras que el contrato del futbolista se extendería hasta diciembre de 2029.

Ángel Correa en Tigres de México. Foto: NA

El pase atravesó momentos de tensión. Desde México surgieron versiones sobre diferencias en las condiciones finales y posibles reclamos por la forma en la que se desarrollaron las conversaciones. Sin embargo, el desenlace fue favorable para River, que logró quedarse con uno de los nombres más codiciados del mercado sudamericano.

Por qué Correa es un refuerzo clave para Coudet

La llegada de Correa no es una incorporación más. Se trata de un futbolista con recorrido europeo, jerarquía de selección y capacidad para desempeñarse en distintos sectores del ataque. Puede jugar como segundo delantero, extremo o mediapunta, una versatilidad que le permite a Coudet imaginar variantes tácticas inmediatas.

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Además, el ex San Lorenzo llega con ritmo competitivo. Durante el primer semestre de 2026, registró 27 partidos, ocho goles y nueve asistencias, números que refuerzan la idea de que River suma a un jugador vigente y no solo a un nombre de peso.

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Un regreso al fútbol argentino después de 12 años

Correa dejó el país en 2014, cuando pasó de San Lorenzo al Atlético de Madrid. En Europa construyó una trayectoria sólida, especialmente bajo la conducción de Diego Simeone, y luego continuó su carrera en Tigres, donde fue una figura importante durante su etapa en la Liga MX.

Ángel Correa. Foto: Instagram @angelcorrea32

Su vuelta al fútbol argentino tiene un condimento especial: no solo regresa como campeón del mundo, sino como un jugador maduro, con experiencia en escenarios de máxima presión y acostumbrado a competir por títulos. Para River, ese perfil es oro en un calendario exigente.

River arma un plantel de fuerte peso internacional

Con Correa, River suma otro apellido de selección a un mercado de pases que ya venía cargado de nombres importantes. Los reportes mencionan que en esta ventana también llegaron futbolistas como Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, lo que marca una política deportiva agresiva y ambiciosa.

La apuesta es clara: River quiere construir un equipo competitivo de inmediato. La incorporación de Correa eleva la vara interna, aumenta la competencia en ataque y le ofrece a Coudet un recurso decisivo para partidos cerrados, donde la jerarquía individual suele marcar la diferencia.

El impacto en los hinchas y en el mercado local

Para los hinchas, la llegada de Correa genera ilusión inmediata. No todos los días un campeón del mundo en actividad vuelve al fútbol argentino en un pase de esta magnitud. Su apellido, su historia y su presente convierten la noticia en una de las más fuertes del mercado.

También hay un impacto simbólico. River vuelve a mostrarse como un destino atractivo para futbolistas de elite, incluso para aquellos que todavía tienen mercado internacional. En un contexto donde los clubes argentinos suelen competir con ligas más poderosas económicamente, cerrar una operación de este calibre tiene un valor deportivo y político.

Cuándo podría debutar Ángel Correa en River

El delantero ya se encuentra en Argentina, a la espera de completar los pasos médicos y administrativos correspondientes antes de firmar y ponerse a disposición del cuerpo técnico. Si todo avanza sin inconvenientes, Coudet podría integrarlo rápidamente al plantel para comenzar su adaptación.

River consiguió lo que buscaba: un atacante probado, con gol, experiencia internacional y hambre competitiva. La llegada de Ángel Correa no solo fortalece al equipo, también cambia el clima alrededor del club y alimenta una expectativa enorme para lo que viene.