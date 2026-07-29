comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La estrategia ante la ONU tras el fallo firme: qué puede y qué no puede hacer el Comité por la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

Agotadas las instancias locales tras la decisión de la Corte Suprema, la defensa de la expresidenta recurrió a la ONU bajo el modelo del antecedente de Lula da Silva. El organismo evaluará si existieron violaciones al debido proceso, pero sus dictámenes no pueden anular la condena ni ordenarle a la Justicia argentina la suspensión de la pena. Los detalles.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en junio de 2025 y se agotaran todas las vías judiciales ordinarias del país, la defensa de la expresidenta formalizó la presentación de una “Comunicación Individual” ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, el alcance de esta vía internacional tiene límites concretos que la propia normativa establece.

El organismo multilateral no funciona como una instancia de apelación ni como un tribunal penal: no revisa pruebas, no reevalúa la culpabilidad o inocencia de la exmandataria, ni tiene la facultad legal de anular la sentencia o disponer su libertad.

El trámite, que será analizado por un cuerpo integrado por 18 expertos independientes, se acota a verificar si el Estado argentino vulneró garantías fundamentales del debido proceso en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un proceso de análisis y cruce de informes que demandará varios años de tramitación.

Abogados de Cristina Fernández de Kirchner conferencia de prensa
Comenzaron una conferencia de prensa a las 11 de la mañana de este miércoles 29 de julio. Foto: Captura de pantalla

La estrategia trazada por la defensa busca replicar el precedente de Lula da Silva: en 2022, el Comité de la ONU concluyó que el proceso de la causa “Lava Jato” contra el líder brasileño afectó sus derechos políticos y sus garantías a un juicio imparcial.

Contenido Recomendado

Minuto a minuto | Los tres pedidos cautelares de los abogados de Cristina por la Causa Vialidad:“Tuvo sus derechos violados en Argentina”

Minuto a minuto | Los tres pedidos cautelares de los abogados de Cristina por la Causa Vialidad: “Tuvo sus derechos violados en Argentina”

¿Puede presentarse a las PASO? Qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner sobre las próximas elecciones 2027

¿Puede presentarse a las PASO? Qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner sobre las próximas elecciones 2027

Sin embargo, la diferencia técnica radica en que la anulación de las condenas de Lula no la dispuso la ONU, sino el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil debido a fallas de competencia jurisdiccional. El dictamen de Ginebra funcionó únicamente como un fuerte aval político y jurisprudencial a nivel internacional, escenario que marca el techo de las expectativas reales de la presentación de la exmandataria.

Por otro lado, la decisión de acudir al Comité de la ONU implicó cerrar formalmente otra puerta en el plano internacional:

  • Incompatibilidad de vías: las normas internacionales impiden litigar el mismo caso de manera simultánea en dos foros multilaterales.
  • El camino descartado: al elegir la ONU, la defensa debió desistir de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del sistema de la OEA.
  • La diferencia central: a diferencia del organismo de la ONU -cuyas observaciones no son de cumplimiento obligatorio directo-, el sistema interamericano desemboca en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), un tribunal judicial formal cuyas sentencias sí son vinculantes y poseen mecanismos de ejecución directa en la jurisprudencia argentina.

¿Puede presentarse a las PASO? Qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner sobre las próximas elecciones 2027

Al reflexionar sobre el alcance del fallo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, Borrego sostuvo que la restricción aplica estrictamente a la ocupación de una función estatal, categoría en la que no encuadrarían conceptualmente las primarias. “Las PASO son elecciones preparatorias de las futuras elecciones para un cargo público, por lo tanto, al sistema PASO Cristina se podría presentar ¿Por qué? Porque no es para un cargo público. Ahora, si se presenta, el respaldo electoral puede ser difícil para algunos de la oposición. Entonces ¿qué ocurre? Que parece que hay un proyecto de decreto de ley para suprimir las PASO... pero bueno, esto se cuenta porque todo está relacionado", advirtió.

Los abogados de la expresidenta brindaron una conferencia de prensa este miércoles 29 de julio.

Más allá del análisis electoral, el abogado español hizo un enfático llamado a frenar la degradación del debate público en la Argentina y criticó la falta de rigurosidad que, a su criterio, se observa en las distintas instancias del expediente judicial. “Aquí Cristina no es una ‘chorra’, yo no lo he visto en los papeles. Tampoco es una ‘kuka’, una cucaracha. Tampoco me gusta que a una persona a la que le pusieron un arma en la cabeza y no salió el proyectil porque se gatilló, se le diga que se quiere clavar el último clavo de su cajón. No son formas de actuar en política. La grosería, la mala educación, no. Y eso tiene como consecuencia que los procesos no van bien”, remarcó.

Cristina Fernández de KirchnerCausa VialidadONU
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ¿Puede presentarse a las PASO? Qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner sobre las próximas elecciones 2027

    ¿Puede presentarse a las PASO? Qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner sobre las próximas elecciones 2027

  2. El Comité de la ONU podría condenar al Estado argentino tras la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

    El Comité de la ONU podría condenar al Estado argentino tras la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

  3. Minuto a minuto | Los tres pedidos cautelares de los abogados de Cristina por la Causa Vialidad:“Tuvo sus derechos violados en Argentina”

    Minuto a minuto | Los tres pedidos cautelares de los abogados de Cristina por la Causa Vialidad: “Tuvo sus derechos violados en Argentina”

  4. Quién es Rafael Valim, el nuevo abogado de Cristina Kirchner ante la ONU que ya defendió a Lula da Silva

    Quién es Rafael Valim, el nuevo abogado de Cristina Kirchner ante la ONU que ya defendió a Lula da Silva

  5. El Gobierno aseguró que “no hay posibilidad alguna” de que se rompan las relaciones entre Argentina y Brasil

    El Gobierno aseguró que “no hay posibilidad alguna” de que se rompan las relaciones entre Argentina y Brasil
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Minuto a minuto | Los tres pedidos cautelares de los abogados de Cristina por la Causa Vialidad:“Tuvo sus derechos violados en Argentina”

Minuto a minuto | Los tres pedidos cautelares de los abogados de Cristina por la Causa Vialidad: “Tuvo sus derechos violados en Argentina”

La estrategia ante la ONU tras el fallo firme:qué puede y qué no puede hacer el Comité por la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

¿Puede presentarse a las PASO? Qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner sobre las próximas elecciones 2027

El Comité de la ONU podría condenar al Estado argentino tras la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

Economía

Aumenta el tren en AMBA desde agosto:cuánto cuesta viajar con SUBE y qué líneas cambian la tarifa

Aumenta el tren en AMBA desde agosto: cuánto cuesta viajar con SUBE y qué líneas cambian la tarifa

Ni el CV ni la experiencia:una exreclutadora de Google reveló las 4 preguntas que te hacen destacar en una entrevista laboral

Jubilados y pensionados ANSES:cómo cambia el calendario de cobro por el feriado de agosto

Tras la reforma del BCRA, el Gobierno busca blindar la continuidad de Santiago Bausili al frente del Banco Central

Internacionales

La cuna del turismo de lujo ofrece 800 euros a turistas para recuperarse de la caída por la guerra entre EE.UU. e Irán

La cuna del turismo de lujo ofrece 800 euros a turistas para recuperarse de la caída por la guerra entre EE.UU. e Irán

Violentos disturbios en Italia:más de 120 policías heridos en protestas contra el tren de alta velocidad Turín-Lyon

Conmoción en Estados Unidos:un hombre asesinó a sus esposa y a sus seis hijos, incendió la casa y luego se suicidó

La guerra entre Rusia y Ucrania se traslada a las redes y el Kremlin busca detener al fundador de Telegram