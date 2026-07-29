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¿Puede presentarse a las PASO? Qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner sobre las próximas elecciones 2027

Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuevo integrante de la defensa internacional de Cristina Fernández de Kirchner, planteó una distinción técnica sobre la inhabilitación para cargos públicos y deslizó la posibilidad de una potencial presentación de la expresidenta a las PASO.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuevo integrante de la defensa internacional de Cristina Fernández de Kirchner, deslizó la posibilidad de una potencial presentación de la expresidenta a las PASO.
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En el marco de la presentación internacional que Cristina Fernández de Kirchner llevará adelante ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) por la condena en la Causa Vialidad, uno de sus defensores extranjeros abrió un debate técnico que sacudió el escenario político de cara a las elecciones de 2027. El abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, deslizó que la inhabilitación perpetua fijada en la sentencia podría no impedir de inmediato la participación de la expresidenta en las PASO.

Al reflexionar sobre el alcance del fallo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, Borrego sostuvo que la restricción aplica estrictamente a la ocupación de una función estatal, categoría en la que no encuadrarían conceptualmente las primarias. “Las PASO son elecciones preparatorias de las futuras elecciones para un cargo público, por lo tanto, al sistema PASO Cristina se podría presentar ¿Por qué? Porque no es para un cargo público. Ahora, si se presenta, el respaldo electoral puede ser difícil para algunos de la oposición. Entonces ¿qué ocurre? Que parece que hay un proyecto de decreto de ley para suprimir las PASO... pero bueno, esto se cuenta porque todo está relacionado", advirtió.

Los abogados de la expresidenta brindaron una conferencia de prensa este miércoles 29 de julio.

Más allá del análisis electoral, el abogado español hizo un enfático llamado a frenar la degradación del debate público en la Argentina y criticó la falta de rigurosidad que, a su criterio, se observa en las distintas instancias del expediente judicial. “Aquí Cristina no es una ‘chorra’, yo no lo he visto en los papeles. Tampoco es una ‘kuka’, una cucaracha. Tampoco me gusta que a una persona a la que le pusieron un arma en la cabeza y no salió el proyectil porque se gatilló, se le diga que se quiere clavar el último clavo de su cajón. No son formas de actuar en política. La grosería, la mala educación, no. Y eso tiene como consecuencia que los procesos no van bien”, remarcó.

En esa misma línea, el letrado apuntó de manera crítica contra la discrepancia en la extensión y fundamentación de los fallos judiciales emitidos en el país. “Los jueces empiezan y hacen 1600 folios de sentencia, 1554... y luego llegan a la Corte Suprema con 25 folios ¿Esto qué es? Por favor, vamos a ser serios. Toda persona tiene dignidad humana y hay que respetarla", soltó.

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Abogados de Cristina Fernández de Kirchner conferencia de prensa
Comenzaron una conferencia de prensa a las 11 de la mañana de este miércoles 29 de julio. Foto: Captura de pantalla

En el cierre de su alocución, Borrego advirtió sobre los riesgos que implica convalidar el uso del aparato judicial para condicionar procesos electorales mediante la aplicación retroactiva de normas. “Soy un apasionado de los derechos y cuando veo proscripciones electorales aplicando leyes retroactivamente ¿Pero eso qué es? Respetemos el juego. Llevo tantos años viviendo esto... Cuando perdamos una democracia y un estado de derecho nos acordaremos de no haber peleado lo suficiente y por eso estamos aquí“, concluyó.

El Comité de la ONU podría condenar al Estado argentino tras la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

“Las decisiones del Comité son vinculantes, parte del compromiso que el Estado argentino asumió ante la ONU. Es importante también señalar que Argentina es un ejemplo para el mundo en materia de derechos humanos, de apertura del orden jurídico a los derechos humanos”, expuso en primera instancia Rafael Valim, el brasileño que asumió recientemente como abogado de la expresidenta.

“El Comité puede condenar al Estado argentino. Que reconozca las violaciones que alegamos, que cumpla las cautelares que pedimos. Hay un espacio muy grande de toma de decisiones en ese Comité que incluso para los juristas que no están muy acostumbrados a ese mundo de la Justicia internacional de los Derechos Humanos parece un poco raro. Hay un campo de decisiones muy grande. Pueden condenarlo y tiene efectos en el proceso concreto de la Causa Vialidad”, sostuvo.

Cristina Fernández de KirchnerElecciones PASOCausa Vialidad
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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