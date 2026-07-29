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Quiénes eran las 7 personas que murieron en un trágico accidente de helicóptero en San Juan

Un helicóptero contratado por la Agencia Federal de Emergencias cayó cerca del Parque Provincial Ischigualasto cuando se dirigía a una capacitación de combate contra el fuego y fallecieron todos los ocupantes. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, los despidió con profundo dolor en sus redes sociales oficiales.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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La aeronave realizaba tareas de control de incendios forestales.
La aeronave realizaba tareas de control de incendios forestales. Foto: Twitter @radio2rosario
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Una trágica noticia conmocionó de lleno a la provincia de San Juan. Un helicóptero contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) cayó en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto mientras trasladaba a personal abocado a tareas de capacitación sobre el manejo del fuego. En el accidente, murieron los siete ocupantes de la aeronave, una comitiva integrada por servidores públicos con amplia trayectoria en la seguridad provincial y especialistas en manejo de emergencias.

El helicóptero había despegado desde la capital sanjuanina con destino a Valle Fértil para participar de una jornada de instrucción vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Tras perderse el contacto operacional, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en un terreno complejo que culminó con el hallazgo del helicóptero siniestrado.

El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, confirmó la triste noticia a través de un comunicado oficial, en el que expresó sus condolencias. “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”, expresó.

Quiénes eran los 7 ocupantes que murieron en el accidente de helicóptero en San Juan

  • Carlos Heredia (Director de Protección Civil de San Juan): referente provincial al frente del organismo encargado de coordinar las respuestas institucionales, evacuaciones y asistencia ante catástrofes naturales y emergencias civiles.
  • Germán Videla (Comisario General y Subjefe de la Policía de San Juan): una de las máximas autoridades de la cúpula policial sanjuanina, de vasta carrera dentro de la fuerza provincial.
  • Rubén Castro (Comisario General y Jefe de Bomberos): titular de la Dirección de Bomberos de la Policía de San Juan, al mando de los operativos de rescate y combate de incendios en el territorio.
  • Jorge Carbajal (Comisario Inspector y Segundo Jefe de Bomberos): subdirector de la fuerza de bomberos de la policía provincial, acompañante habitual en las tareas operativas de campo.
  • Matías Valenzuela (Piloto): aviador a cargo de la aeronave contratada por la Agencia Federal de Emergencias para el traslado operativo y la instrucción.
  • Andrés Bosch (Brigadista de la AFE): especialista en combate de incendios forestales e integrante de la Agencia Federal de Emergencias.
  • Rodrigo Aimetta (Brigadista de la AFE): personal técnico del organismo nacional abocado a las capacitaciones y apoyo operativo contra el fuego.
Accidente aéreoHelicópteroSan Juan
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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