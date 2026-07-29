Quiénes eran las 7 personas que murieron en un trágico accidente de helicóptero en San Juan

La aeronave realizaba tareas de control de incendios forestales. Foto: Twitter @radio2rosario

Una trágica noticia conmocionó de lleno a la provincia de San Juan. Un helicóptero contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) cayó en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto mientras trasladaba a personal abocado a tareas de capacitación sobre el manejo del fuego. En el accidente, murieron los siete ocupantes de la aeronave, una comitiva integrada por servidores públicos con amplia trayectoria en la seguridad provincial y especialistas en manejo de emergencias.

El helicóptero había despegado desde la capital sanjuanina con destino a Valle Fértil para participar de una jornada de instrucción vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Tras perderse el contacto operacional, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en un terreno complejo que culminó con el hallazgo del helicóptero siniestrado.

El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, confirmó la triste noticia a través de un comunicado oficial, en el que expresó sus condolencias. “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”, expresó.

Quiénes eran los 7 ocupantes que murieron en el accidente de helicóptero en San Juan