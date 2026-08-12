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De Cristiano Ronaldo y Neymar a los jugadores de la Selección argentina: la reacción del mundo fútbol a la emotiva carta de Messi

El capitán argentino abrió su corazón en las redes sociales para despedir a su padre. Los comentarios de referentes del deporte colmaron la publicación.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Reuters
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Reuters
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Luego de la emotiva carta de Lionel Messi para despedir a su padre, Cristiano Ronaldo se sumó a los mensajes de apoyo, algo que unió al mundo fútbol y aparecieron respuestas de figuras como Neymar, Luka Modric o sus compañeros de la Selección argentina.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió el portugués en la publicación del capitán argentino en Instagram.

Mensaje de Cristiano Ronaldo en el posteo de Messi.
Mensaje de Cristiano Ronaldo en el posteo de Messi. Foto: Instagram

El portugués fue uno de los miles que expresó sus muestras de apoyo tras la muerte de Jorge Messi, a los 68 años.

“Estamos contigo”, posteó David Beckham, seguido del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia: “Te quiero con el alma, siempre, pero siempre, con vos”.

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Javier Milei envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la carta por la muerte de su padre:“¡Fuerza Capitán!”

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Cristiano Ronaldo respondió con un cálido mensaje a la carta de Messi por la muerte de su padre:“Mucha fuerza”

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Lionel Messi y Claudio Tapia. Foto: NA.
Lionel Messi y Claudio Tapia. Foto: NA.

Ferrán Torres, autor del gol con el que España superó a Argentina en la final del Mundial 2026, reaccionó al posteo con un like. Y el Barcelona le escribió en catalán: “Molta força, Leo”.

Los jugadores de la Scaloneta también se expresaron con corazones, me gusta y palabras de apoyo al capitán.

Argentina vs España, final del Mundial 2026.
La Selección Argentina vs España, final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Otros de los que se expresaron fueron Carles Puyol, Thibaut Courtois, Carlos Alcaraz y Dani Olmo, entre otros.

La carta completa que compartió Lionel Messi

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Murió Jorge Messi
Murió Jorge Messi Foto: Archivo

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Club Abanderado Grandoli
Los rincones de Rosario en la vida de Jorge Messi Foto: Redes sociales / Instagram

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa".

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Matias Greisert
Matias Greisert

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