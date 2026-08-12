Lionel Messi compartió una desgarradora carta tras la muerte de su papá: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”

Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de su papá Jorge. Foto: Instagram.

A través de sus redes sociales, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje para agradecer las muestras de cariño, respeto y acompañamiento que recibió junto a su familia durante un momento de profundo dolor por la pérdida de su padre Jorge.

En su mensaje, el futbolista destacó especialmente el apoyo de quienes estuvieron presentes y respetaron la intimidad de su familia en un momento tan difícil, y contó cómo su ausencia atraviesa también su vínculo con el fútbol.

“Todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, comienza el mensaje, cargado de dolor y recuerdos. En sus palabras, el futbolista reconstruyó los últimos momentos compartidos con su padre y destacó el acompañamiento que recibió desde que era chico.

La carta de Lionel Messi para despedir a su padre Jorge. Foto: Instagram

Su padre estuvo presente en gran parte de su carrera: lo llevaba a los entrenamientos después de trabajar, acompañaba cada partido y sufría y disfrutaba con él desde la tribuna. “Fuiste papá, amigo y representante”, escribió, sintetizando en una frase el lugar que ocupó en su vida.

Uno de los momentos más emotivos de la carta aparece cuando recuerda el último Mundial. Messi contó que su padre le pedía que jugara ese torneo y que, pese a su estado de salud, soñaban con llegar juntos hasta la final. “Quería ganar para llevártela y mostrarte una nueva. No pude”, expresó, recordando el dolor de no haber podido compartir con él ese momento.

La carta de Lionel Messi para despedir a su padre Jorge Foto: Instagram

La ausencia de Jorge también genera incertidumbre sobre su futuro deportivo. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, confesó.

A lo largo de la carta, además, dejó en claro que el legado de su papá continuará en sus hijos: “Les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”. Finalmente, se despidió con unas palabras sencillas pero contundentes: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

La carta completa que compartió Lionel Messi

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa".