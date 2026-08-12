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Messi regresó a Miami y se prepara para volver a jugar con el Inter: cuándo sería su regreso

El futbolista viajó durante la noche del martes desde Rosario acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. El vuelo tuvo como destino el aeropuerto de Fort Lauderdale.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Lionel Messi en Inter Miami.
Lionel Messi en Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
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El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, arribó este miércoles a Estados Unidos luego de permanecer tres días en Rosario junto a su familia para despedir a su padre, Jorge Messi.

El futbolista viajó durante la noche del martes desde Rosario acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. El vuelo tuvo como destino el aeropuerto de Fort Lauderdale.

Durante su estadía en el país, Messi permaneció en su residencia de Funes bajo un estricto hermetismo. Tras conocerse el fallecimiento de su padre, a los 68 años, ocurrido el último sábado, familiares y allegados participaron el domingo de una ceremonia íntima, realizada bajo un importante operativo de seguridad para preservar la privacidad de la familia.

Con su regreso a Miami, la atención vuelve a centrarse en el presente deportivo de Messi y en el compromiso que Inter Miami disputará este miércoles ante León de México por la Leagues Cup.

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Lionel Messi cuando llegó a Rosario tras el fallecimiento de su padre Jorge. Foto: REUTERS

Por el momento, la presencia de Messi desde el inicio no está confirmada. El cuerpo técnico, encabezado por Guillermo Hoyos, le dio libertad para decidir cuándo considera oportuno volver a jugar.

En caso de no sumar minutos en el certamen continental, se espera que el capitán argentino acompañe a sus compañeros desde uno de los palcos del estadio.

La mamá de Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de su esposo Jorge: qué dijo Celia Cuccittini

Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, expresó su dolor tras la muerte de Jorge Messi, su esposo y padre de sus cuatro hijos. La mujer rompió el silencio a través de un mensaje que envió este lunes a un programa de televisión.

“Solo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible”, escribió Celia en un mensaje de texto que la periodista Marina Calabró leyó al aire en América TV, aunque sin brindar mayores detalles sobre la conversación que mantuvieron.

Jorge Messi y Celia Cuccittini Foto: Redes

Se trata de las primeras palabras públicas de la mujer de 66 años, quien en los últimos meses permaneció junto a su esposo y lo acompañó durante el tratamiento por la grave enfermedad que atravesaba.

Por estas horas, Lionel Messi se encuentra en su casa de Funes, rodeado por sus familiares más cercanos. El capitán argentino llegó desde Estados Unidos el sábado por la noche y, el domingo por la mañana, participó del velatorio y entierro de su padre. Según trascendió, regresaría a Estados Unidos el martes por la noche en un vuelo privado.

Lionel MessiInter MiamiRosario
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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