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Guía completa de la bellis: cómo cultivar y cuidar la chirivita de invierno

Pequeña y resistente, suele florecer en los meses más fríos del año y adornar los balcones con su belleza sin igual. Cómo cuidar y dónde ubicar esta planta.

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Cómo cuidar la bellis o chirivita de invierno
Cómo cuidar la bellis o chirivita de invierno Foto: Pinterest
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Cuando muchas plantas entran en reposo y el jardín pierde su brillo, algunas especies resaltan y sorprenden. Una de ellas, sin dudas, es la bellis, también conocida como “chirivita del invierno”, una pequeña planta que puede convertirse en una de las protagonistas de los espacios exteriores durante los meses fríos.

Su tamaño reducido y sus flores delicadas hacen que muchas veces pase inadvertida. Sin embargo, es una especie rústica y de cuidados sencillos, por lo que resulta una alternativa interesante para quienes buscan sumar color al jardín sin tener que dedicarle demasiado tiempo.

Para cuidarla se deben tener en cuenta algunas estrategias básicas, cómo saber cuánta luz necesitan, la cantidad de riego, el drenaje y hasta el sustrato para que las pequeñas flores brillen en todo su esplendor una buena parte del invierno.

Cómo cuidar la bellis o chirivita de invierno Foto: Pinterest

Qué es la bellis o chirivita de invierno

La Bellis perennis es una planta herbácea de pequeño tamaño perteneciente a la familia de las asteráceas. Es conocida popularmente como bellis, margarita de los prados o chirivita, entre otros nombres.

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Se caracteriza por formar una roseta de hojas verdes y producir pequeñas flores que recuerdan a las margaritas. Dependiendo de la variedad, pueden encontrarse ejemplares con flores blancas, rosadas o rojizas.

Una de sus principales particularidades es su resistencia. Se adapta bien a las temperaturas bajas y puede florecer cuando otras especies todavía no comenzaron su temporada de mayor actividad, por lo que es una opción muy valorada para aportar color durante el invierno y comienzos de la primavera.

Por qué la bellis es una de las flores ideales para el invierno

La principal ventaja de esta planta es su capacidad para soportar el frío y desarrollarse durante los meses de temperaturas más bajas. Esto permite utilizarla para renovar visualmente jardines, patios, terrazas y balcones cuando hay menos especies en flor.

Además, su pequeño tamaño facilita su cultivo en espacios reducidos. Puede combinarse con otras plantas de temporada en jardineras o utilizarse para formar borduras y pequeños grupos de flores.

Su aspecto delicado puede hacer pensar que necesita cuidados especiales, pero ocurre todo lo contrario: una vez instalada en un lugar adecuado, la bellis puede crecer con bastante facilidad.

Cómo cuidar la bellis o chirivita de invierno Foto: Pinterest

Dónde ubicar la bellis para que crezca y florezca mejor

La bellis necesita buena iluminación para desarrollarse correctamente. Puede crecer tanto a pleno sol como en lugares de semisombra luminosa, aunque la cantidad de luz disponible influye en su floración.

En regiones donde el invierno presenta temperaturas moderadas, puede ubicarse en un sector exterior con varias horas de sol. En cambio, en zonas donde las temperaturas son más extremas, conviene protegerla de condiciones especialmente adversas.

Si se cultiva en maceta, una terraza, balcón o patio luminoso puede ser suficiente. Lo importante es evitar los espacios excesivamente oscuros, ya que la falta de luz puede afectar el crecimiento y la producción de flores.

Cómo cuidar la bellis o chirivita de invierno Foto: Pinterest

Cómo regar la bellis sin excederse

El riego debe ser regular pero moderado. La tierra necesita conservar cierta humedad, especialmente durante el período de crecimiento y floración, pero esto no significa que deba permanecer empapada.

Antes de volver a regar, es recomendable comprobar el estado del sustrato. Si la superficie todavía está húmeda, se puede esperar un poco más. En invierno, además, la evaporación suele ser menor y las necesidades de agua pueden disminuir.

El exceso de humedad es uno de los principales problemas que pueden aparecer en plantas cultivadas en maceta. Por eso, es fundamental utilizar recipientes con agujeros de drenaje que permitan eliminar el agua sobrante.

Cómo cuidar la bellis o chirivita de invierno Foto: Pinterest

Además, cabe destacar que la bellis es especialmente exigente con el suelo, pero crece mejor cuando está plantada en un sustrato fértil, suelto y con buen drenaje. Para cultivarla en maceta se puede utilizar un sustrato universal de buena calidad. También es conveniente asegurarse de que el recipiente tenga un sistema de drenaje adecuado.

Con buena iluminación, riego controlado y un suelo que drene correctamente, esta pequeña planta puede crecer sin demasiadas complicaciones. Por eso, aunque todavía sea una desconocida para muchos aficionados a la jardinería, la chirivita de invierno puede convertirse en una de las mejores aliadas para mantener vivo el jardín durante la temporada fría.

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