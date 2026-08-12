Calendario escolar 2026: ¿cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires?

¿Cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires? Foto: -

El calendario escolar oficial del 2026 ya fue publicado y, junto a él, las fechas de finalización del ciclo lectivo de cada una de las 24 jurisdicciones educativas del país. Buenos Aires posee una de las fechas más tardías para este suceso en el que los estudiantes podrán dejar de asistir a la escuela por un tiempo determinado.

Mientras que la mayor parte de las jurisdicciones finalizarán las clases el viernes 18 de diciembre, la Provincia de Buenos Aires extiende su ciclo lectivo hasta el 22 de ese mes. La única provincia que tendrá un cierre posterior es La Pampa, el 23 de diciembre.

La Provincia de Buenos Aires extiende su ciclo lectivo hasta el 22 de diciembre. Foto: -

El esquema nacional contempla un piso de 190 días de clases efectivos al que se comprometieron adherir durante el 2026 el Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones nacionales. En este sentido, el criterio federal permite a cada jurisdicción organizar su calendario dentro de sus propios lineamientos, por lo que las fechas de finalización presentan diferencias.

En la provincia de Buenos Aires, el calendario escolar también estableció un receso invernal del 20 al 31 de julio, en un ciclo lectivo que comenzó el 2 de marzo.

¿Cuándo terminan las clases la mayoría de las provincias antes que Buenos Aires?

La primera jurisdicción que finalizará con las actividades escolares será la provincia de Formosa el miércoles 17 de diciembre, mientras que la mayor parte del país finalizará las clases el viernes 18 de diciembre: CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

El miércoles 17 de diciembre Formosa termina su ciclo lectivo. Foto: Unsplash.

Luego, Mendoza y Buenos Aires comparten fecha de finalización del ciclo lectivo: el martes 22 de diciembre. Y, en el último lugar, se encuentra La Pampa, que prevé el cierre del ciclo lectivo para el miércoles 23 de diciembre.

De este modo, el calendario nacional concentra la mayor parte de los cierres durante la tercera semana de diciembre, aunque existe una diferencia de varios días entre las distintas jurisdicciones.

¿Cuándo empiezan las próximas vacaciones de verano para los estudiantes de la provincia de Buenos Aires?

El receso de verano para los estudiantes de la provincia de Buenos Aires se dará el martes 22 de diciembre, una vez que finaliza el ciclo lectivo de la jurisdicción.

Es decir, existe una importante diferencia entre el último día de clases y el fin de toda actividad educativa ya que aquellos alumnos que deben ir a intensificar sus saberes o rendir exámenes de materias pendientes pueden tener que concurrir a las escuelas en instancias posteriores, de acuerdo con la situación académica y disposiciones de cada establecimiento.

Mientras que el calendario remarca el 22 de diciembre como fecha genérica para cierre del calendario general, cada escuela puede presentar distintas instancias de recuperación o evaluación posteriores.