Poner un muérdago en la puerta de casa en Navidad: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

En muchas casas se usa en estas fechas. Foto: Gemini

Cada diciembre, el muérdago aparece en puertas y rincones de muchas casas como parte de la decoración navideña. Aunque hoy se lo asocia sobre todo con el amor y la buena suerte, la tradición de colgar esta planta en la entrada tiene una historia que se remonta siglos atrás y mezcla mitología, rituales y costumbres populares.

De los druidas a la Navidad: cómo empezó la costumbre

La costumbre de poner muérdago en la puerta es mucho más antigua que la Navidad tal como la conocemos. En la Europa de los druidas, esta planta ya era considerada un símbolo de suerte y fertilidad.

Según registros del naturalista romano Plinio el Viejo en el siglo I, los druidas utilizaban el muérdago en rituales y lo colocaban sobre las puertas para atraer buena fortuna. Con el paso del tiempo, esas creencias se transformaron y la planta pasó a representar protección y buenos deseos para quienes vivían en la casa.

El vínculo con el amor y la leyenda nórdica

El significado romántico del muérdago tiene raíces en la mitología nórdica. Una de las leyendas más conocidas cuenta que Baldur, hijo de Frigga —diosa del amor y el matrimonio—, murió por culpa del muérdago, la única planta que no había prometido no hacerle daño.

La Navidad estará marcada por materiales nobles y colores neutros. Foto: Gemini

En algunas versiones, las lágrimas de Frigga se convirtieron en las bayas blancas del muérdago, y desde entonces la planta quedó asociada al amor. Así, con el tiempo, el muérdago se transformó en un símbolo de romance y afecto.

El beso bajo el muérdago: cuándo nació la tradición

La costumbre de besarse bajo el muérdago no surgió con los druidas, sino que se popularizó en Inglaterra entre 1720 y 1784, según registros en canciones y textos de la época. Durante el siglo XIX, la tradición se consolidó: escritores como Washington Irving y Charles Dickens mencionaron el muérdago navideño en sus obras.

Desde entonces, el gesto de besarse bajo la planta se volvió un clásico de la Navidad, y en algunas versiones antiguas se creía que rechazar el beso podía traer mala suerte.

Qué significa hoy poner muérdago en casa

Actualmente, colgar muérdago en la puerta o en un marco durante las fiestas es un gesto que simboliza amor, buena suerte y tradición. La costumbre sigue ligada al beso entre dos personas bajo la planta, aunque no hay evidencia científica de que atraiga dinero o produzca efectos sobrenaturales.

Más allá de las creencias, el muérdago se mantiene como uno de los símbolos románticos y festivos más reconocibles de la Navidad.