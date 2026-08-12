Juicio a Pity Álvarez: declaró la última pareja de Cristian Díaz y complicó al músico

Pity Álvarez se enfrenta al juicio por el homicidio de Cristian Díaz. Foto: Captura

Este lunes comenzó el juicio contra Pity Álvarez (52), acusado de matar a Cristian Díaz (36), por un hecho ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional de Barrio Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano tras una fuerte discusión.

Cerca de las 11 del mediodía de este miércoles, comenzó la segunda audiencia del debate oral y público en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 con la declaración de Verónica Elizabeth Román, última pareja de Díaz y madre de su hija de 16 años.

La mujer indicó ante el interrogatorio del fiscal Sandro Abraldes que “no ve arrepentimiento por parte de Pity Álvarez”. “La verdad es que espero que se haga justicia por él. Honestamente no veo que a él le importe lo que pasó y a mi hija la dejó sin un padre”, expresó la mujer.

Román también habló sobre el vínculo que tenía con Díaz. La mujer señaló que había sido pareja de él por tres años, pero luego tuvieron idas y venidas. En tanto, en el año 2009 tuvieron una hija. Román señaló que, antes del homicidio de Díaz, ella no tenía vínculo frecuente con el hombre.

Sin embargo, reconoció que fue un “golpe muy duro para su hija”. “Ella tenía ocho años cuando pasó. No entendía muy bien, pero lo quería ver y no podía. Hoy con 16 años ve las redes sociales y comprende más”, expresó.

Y siguió: “Si bien sabe que hay un juicio por el asesinato de su padre conmigo no quiere hablar. Habla con las amigas. Pero sé que investigó lo que pasó”.

Sobre lo que espera del juicio, Verónica Román señaló que espera que el músico “pague por lo que hizo”. “Si tiene que pagar que pague. No veo ningún tipo de arrepentimiento por parte de él. Sale, da conciertos y hace música. No parece que le importara”, manifestó la mujer según detalló Infobae.

Quiénes más declararan en el juicio contra Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz

Además de Verónica Román, última pareja de Cristian Díaz, en la segunda jornada judicial también declaró Agustina Inbernoz, novia del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados al momento del asesinato. La mujer dio testimonio a través de la plataforma Zoom ya que vive en California, Estados Unidos.

Se espera, además, que declare el padrastro de Agustina, Raúl Alberto Prieto Inbernoz y Fanny Johana Valdivia Quea. También brindará su testimonio, Alejandro Pedroso, un vecino que presenció la discusión.

Por su parte, Carlos Stiempcich, testigo del enfrentamiento entre Pity y Díaz en el barrio Samoré, quien iba a declarar este miércoles finalmente lo hará el viernes.

Pity Álvarez y su defensa llegó a esta jornada tras una primera audiencia por lo menos accidentada. El músico se quedó dormido en medio del encuentro judicial y sus abogados indicaron que el acusado declararía “más adelante” aunque no precisaron cuanto. El juicio contra Álvarez constaría de 11 jornadas.

Cómo ocurrió el crimen de Cristian Díaz

De acuerdo a lo declarado por testigos a las autoridades policiales, el 12 de julio de 2018, Pity Álvarez se encontraba con su novia Agustina Inbernoz en su vivienda del barrio Samoré, en Villa Lugano.

El músico salió de manera intempestiva de su domicilio y empezó a discutir con Cristian Díaz, vecino del complejo habitacional.

Empezaron un forcejo hasta que Díaz empujó al líder de Intoxicados y éste sacó un arma calibre .25/6,35 mm que tenía guardada en el bolsillo de la campera. Según las pericias policiales, el músico habría ejecutado cuatro tiros contra Díaz. Tras el asesinato, Álvarez permaneció 26 horas prófugo de la Justicia y finalmente se entregó en la Comisaría 52ª de Villa Lugano.