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Un proyecto de ley propone que se habilite la sepultura conjunta de los animales de compañía con sus dueños

Lo presentó el legislador cordobés Oscar Agost Carreño. El Estado tiene que poder dar una respuesta razonable a esa realidad”, sostuvo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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La compañía de un perro ayuda a la ansiedad y la depresión de una mujer. Foto: Pexels.
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El legislador cordobés Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley para que se regule la habilitación conjunta de la sepultura de los animales de compañía con sus dueños en Córdoba.

El proyecto ya comenzó a tratarse en comisión en la Legislatura provincial y recientemente fue abordado por la comisión de Asuntos Municipales y Comunales.

El adiestrador canino explicó distintas cosas de los perros. Foto: Gemini

El proyecto define al animal de compañía a “todo animal vertebrado que conviva habitualmente con una persona en el ámbito familiar y que no esté destinado a fines productivos, laborales o alimentarios”.

Quedan fuera de esta regulación las especies protegidas por la normativa provincial o nacional, las que estén en peligro de extinción y la fauna silvestre sometida a regímenes especiales.

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Mareño advierte que el problema no está en querer a la mascota ni en recibirla con afecto, sino en el momento en que se entrega esa respuesta.
El adiestrador canino Víctor Mareño. Foto: Instagram @adican_adiestradorcanino

“Los animales de compañía dejaron de ser considerados como bienes y hoy ocupan un lugar central en la vida afectiva de muchas familias. El Estado tiene que poder dar una respuesta razonable a esa realidad”, sostuvo el impulsor de la medida.

“Es un tema que es novedoso. Sería bueno que Córdoba tenga una primera ley al respecto. Lo tratamos en una primera comisión informativa y ahora falta despacharlo”, comentó en una nota para La Voz.

“La Provincia no administraría los cementerios ni establecería concesiones, registros o tasas. Su función sería fijar las condiciones sanitarias generales que deberían cumplirse cuando una jurisdicción habilite la práctica”, informó el legislador cordobés.

“Se podría determinar que en algunos casos se sepulten las cenizas como en San Pablo, por ejemplo. Todo tiene que ver con la posibilidad o no de contaminar las napas de agua según la zona. Los criterios técnicos no van a ser los mismos en las sierras o en el campo. Dependerá de la legislación y apertura que presente cada lugar”, cerró

AnimalesProyecto de leyEntierro
Matias Greisert
Matias Greisert

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