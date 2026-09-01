Adrián Ravier dio detalles de la cadena nacional de Milei y negó que el país viva una crisis económica

Conferencia de prensa de Adrián Ravier. Foto: Captura de video.

Adrián Ravier brindó su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada en la que aseguró que desde el Gobierno no perciben la existencia de una crisis económica en la Argentina y destacó las mejoras durante la era de Javier Milei.

“No entiendo cómo no lo ven”, manifestó al ser consultado por la prensa.

“Si miramos una pequeña foto con un dato negativo, que siempre va haber, vamos a tener quizás una situación negativa. Ahora si miramos la foto completa, nosotros entendemos que la cosa está mejorando. Lo que no quita que haya sectores, personas o una empresa que cierra y que no tenga la misma situación”, señaló Ravier. Previo a destacar “una valoración del Gobierno” debido a que “en las elecciones de 2025 nos ha ido muy bien”.

“Hay una situación con Javier Milei desde 2023 para acá donde la Argentina está mejor. Estamos mejor en materia de exportaciones, producción, inflación, seguridad, bajar la pobreza, la indigencia. Yo no entiendo bien cómo no lo ven la cantidad de aspectos en los cuales el país está saliendo adelante”, afirmó el vocero.

Ante la consulta sobre la situación de la micro economía, Ravier ratificó el rumbo del gobierno: “Los números dicen que la situación está mejorando. No quiero ser insensible con quienes tienen una percepción distinta. Se respeta todo. Pero no vemos desde el Gobierno una situación crítica”.

“No vemos crisis económica, no vemos un derrumbe del desempleo. En una Argentina que está recibiendo shocks importantes de apertura económica, de innovación tecnológica, de baja de riesgos país y de reformas estructurales que están siendo aprobadas por el Congreso y están cambiando la Argentina”, completó.

Cadena nacional del presidente Javier Milei. Foto: Captura

En tanto, en relación a la cadena nacional del presidente Javier Milei, el vocero aseguró: “Este jueves a las 21, Milei hará una cadena nacional con un mensaje referido a la cuestión Malvinas el contenido está siendo trabajado por el Presidente junto al canciller Pablo Quirno y la secretaría de inteligencia del Estado”. De todas manera, aclaró que “por el momento, no podemos adelantar más detalles”.

Messi, Las Leonas y Colapinto

En otro tramo de la conferencia, Ravier hizo una mención especial a Lionel Messi, tras el anuncio de su retiro de la Selección Argentina.

“Quiero comenzar por agradecer al futbolista más grande de todos los tiempos, al hombre imposible como lo bautizó nuestro Presidente, por darnos a los argentinos tantas emociones”, dijo el vocero.

Leandro Paredes y Lionel Messi en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Además, destacó el campeonato de la selección femenina de hockey sobre césped en el Mundial 2026. “También felicitar a Las Leonas por traer la tercera estrella, justo contra Países Bajos en su propia tierra”, agregó.

En tanto, habló de las versiones de un posible regreso de la Fórmula 1 a la Argentina: “Esperamos que la próxima vez que Franco Colapinto visite nuestro país sea para sumar puntos en el circuito de Buenos Aires”