Dardo Rocha y la maldición que nació con La Plata: el misterio que persiste 144 años después

Fundación de La Plata Foto: Wikipedia

Dardo Rocha no fue solamente el hombre que imaginó una nueva capital para la provincia de Buenos Aires. Fue abogado, militar, periodista, diplomático, legislador y docente. Sin embargo, su nombre también quedó conectado con una historia que todavía despierta curiosidad: la supuesta maldición que se inició durante la fundación de La Plata.

Nacido en Buenos Aires el 1° de septiembre de 1838, Juan José Carlos Jacinto Dardo Rocha gobernó la provincia entre 1881 y 1884. También participó en las batallas de Cepeda y Pavón y combatió en la Guerra de la Triple Alianza, donde resultó herido en Curupaytí.

Su gran obra llegaría después, cuando una profunda transformación política obligó a buscar una nueva capital bonaerense.

La ciudad que Dardo Rocha levantó desde cero

Tras la federalización de la ciudad de Buenos Aires, la provincia necesitaba establecer su sede de gobierno en otro lugar. Rocha eligió las llamadas Lomas de Ensenada, una zona próxima a Tolosa que ofrecía cercanía con el puerto y posibilidades de conexión ferroviaria.

El 19 de noviembre de 1882 se colocó la piedra fundamental de La Plata. No se trataba de ampliar una población existente, sino de construir una ciudad completamente planificada.

La Plata Foto: Wikipedia

El ingeniero Pedro Benoit estuvo a cargo de su célebre diseño: una cuadrícula atravesada por diagonales, plazas distribuidas estratégicamente y grandes espacios verdes. La nueva capital debía transmitir una imagen de orden, modernidad y progreso.

La planificación fue tan detallada que se estudiaron planos de importantes ciudades del mundo. Rocha buscaba que La Plata fuera mucho más que una sede administrativa: pretendía convertirla en un centro político, científico, educativo y cultural.

La maldición de la bruja de Tolosa

Junto con la ciudad también nació una de las leyendas más inquietantes de la historia bonaerense.

Según el relato popular, una mujer conocida como la bruja de Tolosa habría lanzado un maleficio contra Dardo Rocha durante la jornada fundacional. La condena aseguraba que el gobernador jamás conseguiría llegar a la Presidencia de la Nación.

Imágenes de lo que fue la fundación de La Plata

Con el paso del tiempo, la historia se hizo todavía más grande. La supuesta maldición comenzó a relacionarse con todos los gobernadores bonaerenses que intentaron utilizar su cargo como plataforma para alcanzar la Casa Rosada.

No existen documentos que demuestren la existencia del maleficio, pero los sucesivos fracasos presidenciales ayudaron a mantener viva la creencia.

El mito también fue alimentado por el enfrentamiento entre Rocha y Julio Argentino Roca. Aunque inicialmente habían compartido intereses políticos, la relación se deterioró cuando el fundador de La Plata comenzó a proyectarse como posible candidato presidencial.

Rocha tuvo aspiraciones nacionales, pero su candidatura de 1886 finalmente no prosperó. Para muchos, aquel fracaso fue la primera consecuencia de la misteriosa maldición.

Símbolos masónicos y un cofre bajo Plaza Moreno

La Plata también quedó rodeada de historias sobre logias masónicas, mensajes secretos y símbolos ocultos en su trazado. Rocha había ingresado en la masonería durante su juventud y varias logias estuvieron vinculadas con el proceso fundacional.

Uno de los episodios que más curiosidad genera es el del cofre enterrado en el centro de Plaza Moreno. En su interior se colocaron monedas, medallas, documentos, diarios y otros objetos relacionados con la ceremonia del 19 de noviembre de 1882.

Dardo Rocha fundó la ciudad de La Plata el 19 de noviembre de 1882

La urna debía funcionar como un testimonio para las generaciones siguientes. Parte de aquel legado fue recuperado un siglo después, aunque algunos elementos se perdieron o quedaron rodeados de versiones imposibles de comprobar.

La combinación de diagonales, edificios monumentales, masonería y objetos enterrados terminó convirtiendo a La Plata en un escenario ideal para toda clase de misterios.

La increíble casa construida en pocas semanas

Otra historia revela el carácter desafiante de Rocha. Durante una recorrida por la nueva capital, alguien señaló que el fundador todavía no tenía una casa propia frente a Plaza Moreno.

Molesto por el comentario, Rocha habría prometido recibir el Año Nuevo en una residencia levantada sobre aquel terreno. La casona quedó lista en aproximadamente 40 días, según la tradición.

Ese edificio es actualmente el Museo y Archivo Dardo Rocha, donde se conservan fotografías, planos, correspondencia, mobiliario, documentos y objetos relacionados con el nacimiento de La Plata.

La paradoja es que Rocha nunca vivió de manera permanente en la ciudad que había fundado. Utilizaba la residencia principalmente durante sus visitas.

El legado científico y educativo de Dardo Rocha

El proyecto de Rocha no terminaba en los edificios gubernamentales. Durante su gestión se impulsaron el Museo de La Plata y el Observatorio Astronómico, instituciones que determinaron el perfil científico de la capital bonaerense.

Fachada del Museo de La Plata Foto: Wikipedia

En 1897 también fue elegido primer rector de la Universidad de La Plata, antecedente de la actual Universidad Nacional de La Plata. Ocupó el cargo hasta 1905 y se desempeñó como profesor de Derecho Constitucional.

Su apellido todavía puede encontrarse en escuelas, plazas e instituciones. El conocido Pasaje Dardo Rocha, por ejemplo, funcionó originalmente como la estación ferroviaria “19 de Noviembre”, la primera terminal de trenes de la ciudad.

El descanso final del fundador de La Plata

Dardo Rocha murió el 6 de septiembre de 1921, pocos días después de cumplir 83 años. Sus restos fueron depositados inicialmente en el Cementerio de la Recoleta.

El 19 de noviembre de 1940, sus restos y los de su esposa, Paula Arana, fueron trasladados a la Catedral de La Plata. Allí permanecen, dentro de un mausoleo ubicado en la cripta.

El hombre que no logró convertirse en presidente terminó descansando en el corazón de la ciudad que había imaginado. La maldición nunca pudo comprobarse, pero su fracaso presidencial y los intentos posteriores alimentaron un misterio que todavía atraviesa la historia bonaerense.