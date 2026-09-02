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El vicepresidente de la UIA criticó al gobierno de Milei: “Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”

Guillermo Moretti cuestionó la ausencia de los funcionarios en el acto del Día de la Industria y reclamó por medias ante la caída de la producción y el empleo fabril.

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Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA
Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA
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El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei durante el acto central por el Día de la Industria, cuestionando la falta de los funcionarios nacionales de primera línea en el evento, al mismo tiempo que puso en duda el conocimiento del presidente sobre la realidad productiva de la Argentina.

El planteo se produjo en un contexto de retroceso de la actividad fabril, con una caída acumulada del 2,2% durante el primer semestre y la pérdida de alrededor de 52.000 empleos directos en el último año, según datos de la propia entidad. Moretti también cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, por el rumbo de la política económica.

La Unión Industrial Argentina fue muy crítica del Gobierno. Foto: Wikipedia.

La conmemoración se realizó en la planta del laboratorio Elea Phoenix, en Los Polvorines, y reunió a más de 200 empresarios industriales, con la ausencia total del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuya presencia había sido prevista hasta el martes.

En representación del Gobierno concurrió el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, junto con integrantes de su equipo.

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En el acto del Día de la Industria, Moretti apuntó contra el Gobierno de Milei y remarcó: “Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”. El vicepresidente de la UIA también apuntó contra el ministro de Economía, aunque sin mencionarlo directamente, al cuestionar su perfil y su relación con la actividad productiva. “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, sostuvo.

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Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA

El dirigente también hizo referencia a la evolución de las finanzas personales del funcionario y cuestionó que ese desempeño no tenga un correlato, según su visión, en la situación económica del país. “Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”, lanzó.

En este mismo sentido, Moretti reconoció que existen sectores que muestran una dinámica diferente y que esos sí son considerados como “estratégicos” por el Gobierno, tales como el agro y la minería. Sin embargo, aseveró que la industria “en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”. Por este motivo, pidió la inmediata reactivación de la economía en el país, dado que el problema se profundizará cada vez más según su visión.

Por su parte, el titular de la UIA, Martín Rappallini, centró su discurso en la situación de la economía real y en la necesidad de fortalecer a quienes producen e invierten en el país. “Esto es la economía real. Es importante venir a las plantas productivas del país”, afirmó al comenzar su intervención.

Javier Milei en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Foto: NA

Rappallini también pidió bajar el nivel de confrontación con el sector empresario y reclamó respeto hacia quienes sostienen la actividad productiva. “Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, enfatizó.

El acto terminó así funcionando como una señal de las diferencias que persisten entre el Gobierno y la industria. Mientras la administración de Milei sostiene su apuesta por sectores como la energía, la minería y el agro, desde la UIA reclaman políticas específicas para recuperar la actividad fabril, mejorar la competitividad y sostener los puestos de trabajo.

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