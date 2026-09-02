Polémica en Gran Hermano Uruguay: argentinos y extranjeros no podrán hacer el casting para entrar al reality

La primera edición uruguaya del reality tendrá una particularidad que la diferenciará de las versiones anteriores de la región. Foto: Telefe.

Gran Hermano Uruguay ya tiene fecha de estreno y una particularidad que generó repercusión entre los seguidores argentinos del formato: el casting no contempla la participación de extranjeros. La condición fue difundida por Ángel de Brito en sus redes sociales y significa que los argentinos que quieran presentarse a la convocatoria quedarán fuera desde la instancia de selección. La restricción corresponde específicamente al casting, por lo que no se trata de una regla impuesta a los participantes una vez iniciado el reality.

En CANAL 10 de Uruguay PROHIBIERON la participación de argentinos en su edición de #GranHermano pic.twitter.com/Tv9My0pTqR — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 1, 2026

La primera edición uruguaya será emitida por Canal 10 y contará con 21 participantes, seleccionados de distintos puntos del país. La intención es reunir personas con diferentes historias, costumbres y realidades para convivir durante aproximadamente tres meses de aislamiento.

Por qué el casting de Gran Hermano Uruguay no acepta argentinos

De acuerdo con la información difundida sobre la convocatoria, el casting de Gran Hermano Uruguay está dirigido exclusivamente a uruguayos. Por esta razón, los argentinos y otros extranjeros no podrán postularse para formar parte de la primera edición del reality.

La convocatoria para ingresar a la casa más famosa de Uruguay tendrá una condición que dejará afuera a los aspirantes extranjeros. Foto: X / @GranHermano_Uy.

El conductor del ciclo, Eduardo “Colo” Gianarelli, había señalado que la propuesta buscará tener una identidad “100% uruguaya”, con concursantes provenientes de diferentes zonas del país.

La decisión marca una diferencia con otras ediciones de Gran Hermano en la región, que en distintas oportunidades incorporaron participantes de otros países.

Cuándo empieza Gran Hermano Uruguay

La primera edición uruguaya de Gran Hermano tiene previsto su debut para el domingo 20 de septiembre a las 21:15. El programa podrá verse por la pantalla de Canal 10 y tendrá una duración estimada de tres meses.

El reality debutará en septiembre con 21 participantes y una propuesta que apunta a una identidad completamente uruguaya. Foto: X / @Lefrotv.

La casa recibirá a 21 participantes desconocidos, que deberán convivir durante el aislamiento mientras atraviesan las distintas etapas del juego. La propuesta buscará mostrar perfiles de diferentes partes de Uruguay y poner en escena las costumbres y formas de vida de sus habitantes.

Los uruguayos que hicieron historia en Gran Hermano Argentina

La llegada de Gran Hermano a Uruguay ocurre después de que varios participantes de ese país tuvieran un papel destacado en Gran Hermano Argentina, por Telefe.

Entre ellos se encuentran Bautista Mascia y Santiago “Tato” Algorta, quienes lograron ganar dos ediciones consecutivas del reality argentino.

Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023/2024

Bautista Mascia se convirtió en el primer uruguayo en ganar Gran Hermano Argentina.

La decisión generó repercusión entre los seguidores argentinos del programa, especialmente después del éxito de Bautista Mascia y Tato Algorta.

El músico, que había integrado la banda Toco Para Vos, participó de la edición 2023/2024 y formó parte del grupo conocido como “Los Bro”, junto con Martín Ku y Nicolás Grosman.

Su recorrido dentro de la casa se caracterizó por un perfil tranquilo y una estrategia de juego que le permitió llegar hasta la final y convertirse en el ganador de aquella edición.

Tras 209 días de aislamiento, Bautista apagó las luces de la casa y se consagró campeón.

Santiago “Tato” Algorta, ganador de Gran Hermano 2024/2025

En la edición siguiente, otro uruguayo volvió a quedarse con el premio mayor.

Santiago “Tato” Algorta ganó Gran Hermano Argentina 2024/2025 y se convirtió en el segundo participante uruguayo en conquistar el reality en Argentina.

La decisión generó repercusión entre los seguidores argentinos del programa, especialmente después del éxito de Bautista Mascia y Tato Algorta. Foto: Instagram @tatoalgorta

Su participación estuvo marcada por una estrategia de juego basada en las alianzas, las decisiones en las nominaciones y su desempeño en las pruebas de liderazgo.

Además, durante su paso por el programa formó un vínculo cercano con Luz Tito, con quien posteriormente inició una relación.

Gran Hermano Uruguay busca una identidad 100% local

La decisión de limitar el casting a participantes uruguayos le dará a la nueva edición una característica propia dentro del universo regional de Gran Hermano.

Mientras el público argentino siguió durante años las participaciones de concursantes uruguayos, ahora el reality tendrá una versión producida en Uruguay y enfocada exclusivamente en sus habitantes.

Con el estreno previsto para el 20 de septiembre a las 21:15, Canal 10 se prepara para poner en pantalla la primera edición uruguaya del formato, con 21 participantes y una casa que reunirá a personas de distintos puntos del país.