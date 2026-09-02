¿Cuántos dedos tiene un gato? La respuesta que sorprende a los amantes de los felinos

¿Cuantos dedos tiene un gato? Foto: Pinterest

Amamos a los gatos. Siempre que tenemos un felino cerca lo mimamos, le sacamos fotos cuando duerme en posiciones imposibles y hasta reconocemos al instante su maullido. Pero, seamos sinceros: ¿alguna vez nos detuvimos a contarles los dedos de las patas?

A simple vista parece una respuesta obvia, pero la realidad es que no lo es tanto. Sin embargo, los gatos tienen una particularidad que hace que la cuenta sea un poco diferente y que sus patas sean todavía más interesantes de lo que parecen: la mayoría de ellos no tienen la misma cantidad de deditos en las patas.

¿Cuántos dedos tienen los gatos? Foto: Grok AI.

De hecho, aunque parezca increíble, los gatos tienen 18 dedos en total, aunque están distribuidos de una manera muy particular. Un estudio publicado en Animals en 2020 analizó las patas de los gatos y encontró que existen distintas variantes genéticas capaces de producir esta característica, llamados polidáctilos, lo que explica por qué algunos gatos pueden tener diferentes formas y cantidades de dedos adicionales.

¿Cuántos dedos tiene un gato normalmente?

Según los expertos en veterinaria, la mayoría de los gatos tiene cinco dedos en cada pata delantera y cuatro en cada pata trasera. De esta manera, llegan a un total de 18 dedos. El quinto dedo de las patas delanteras está ubicado un poco más arriba que los demás y no toca el suelo cuando el gato camina. Se conoce como espolón y tiene una función parecida a la de un pulgar.

Este dedo puede ayudar al gato a sujetar objetos, manipular juguetes y tener mayor control cuando trepa o se mueve por distintas superficies. En las patas traseras, en cambio, hay cuatro dedos que están especialmente preparados para ayudarlo a correr, saltar y tomar impulso.

Gato, animales, felino. Foto: Freepik.

¿Por qué las patas de los gatos son tan especiales?

Las patas son una parte fundamental del cuerpo de los gatos. No solo les permiten caminar: también cumplen un papel importante cuando juegan, trepan, saltan y exploran.

Cada dedo tiene huesos, articulaciones y una uña que puede retraerse. Esto último es una de las características más conocidas de los felinos: cuando el gato está tranquilo, sus garras permanecen guardadas y puede sacarlas cuando las necesita.

Además, las patas cuentan con almohadillas, que ayudan a amortiguar los movimientos y protegen la zona cuando el animal camina o salta.

¿Todos los gatos tienen 18 dedos?

No. Y acá aparece la parte más curiosa. Algunos gatos nacen con dedos adicionales debido a una característica genética conocida como polidactilia.

Estos gatos pueden tener seis o incluso más dedos en algunas de sus patas. Los dedos extra suelen aparecer en las patas delanteras, aunque también pueden presentarse en las traseras.

Por eso, si alguna vez mirás las patas de tu gato y descubrís que tiene algún dedo de más, no necesariamente significa que haya algo malo: puede tratarse simplemente de un gato polidáctilo.