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El canciller Pablo Quirno elevó la apuesta por Malvinas en la antesala de la cadena nacional de Milei: “Siempre estamos más cerca”

El ministro de Relaciones Exteriores valoró las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, anticipó el anuncio que brindará Javier Milei este jueves en cadena nacional y cruzó al Reino Unido por sus “decisiones unilaterales” en Malvinas.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El ministro de Relaciones Exteriores habló sobre la disputa por la soberanía de las Malvinas.
El ministro de Relaciones Exteriores habló sobre la disputa por la soberanía de las Malvinas. Foto: Noticias Argentinas
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El canciller Pablo Quirno abordó la disputa por la soberanía de las islas Malvinas y manifestó su optimismo frente al escenario diplomático actual. “Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”, sostuvo el funcionario al ser consultado sobre las gestiones internacionales tras las recientes expresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y en la previa de la cadena nacional del presidente Milei este jueves.

El funcionario brindó estas breves declaraciones ante la prensa antes de su exposición en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso bajo el lema “Vientos de Cambio”. Durante su intervención, reafirmó el reclamo histórico sobre el territorio insular: “Es una obligación defender nuestros intereses allí”.

El mensaje del ministro funcionó como la antesala de la cadena nacional convocada por el presidente Javier Milei para este jueves, donde brindará un anuncio formal sobre la cuestión Malvinas. En su discurso, Quirno enfatizó: “Las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí, es un trabajo diplomático de larga data y que tiene que tener, además de las declaraciones, actividades muy concretas”.

Päblo Quirno canciller
El canciller disertó en la segunda jornada de La cumbre internacional "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas". Foto: Noticias Argentinas

En ese mismo marco, el funcionario expresó el repudio del Gobierno argentino frente a la conducta británica en el Atlántico Sur. “Hoy están sucediendo cosas en Malvinas, hay decisiones unilaterales del Reino Unido con las cuales no solo repudiamos, sino que rechazamos plenamente. Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las Malvinas”, soltó.

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A través de su cuenta de X, Cartlidge fue contundente al referirse a la posición británica y sostuvo: “Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”. El mensaje fue publicado luego de que el periodista Faisal Islam haya compartido información sobre la cadena nacional anunciada por Milei para este jueves, centrada en lo que el Gobierno argentino define como el “reclamo histórico” por las Islas.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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